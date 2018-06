Las joyas de Aysha Bilgrami, un cóctel de feminidad

Redacción Cromos

“La inspiración de esta colección es algo muy personal para mí ya que no solo representa mi necesidad de búsqueda y potencialización creativa diaria, si no también representa el momento en que me encuentro en mi vida. Es mi manera de reflexionar y empezar a soltar a mi primer hijo, mis joyas, y empezar a crear familia, mi hijo verdadero.”, comenta Aysha Bilgrami

La diseñadora cuenta que es mitad colombiana y mitad pakistaní, y que eso le gusta que en su trabajo existan las fusiones culturales. “porque yo creo que soy una fusión cultural, así que mi vida es mi inspiración”

Su investigación empieza en el putumayo con las mujeres de la comunidad Inga, expertas en la tejeduría del chumbe, una prenda de vestir para proteger sus vientres que también es un diario en el que plasman las historias de su cotidianidad a través de símbolos. Luego su investigación la llevó a las Filipinas, donde se cautivó con los amuletos Ling Ling –o y Dinumug, los cuales se regalan en las bodas o a los seres queridos que quieran fertilidad, creatividad, prosperidad y amor y cuya forma representa el sistema reproductivo femenino o útero. Finalmente llegó a la India, donde se encontró con el chackra número dos o chakra sacro, Svadhisthana, el chakra del despertar creativo y sexual.

Por último, Aysha llegó al siempre presente espiral con sus múltiples significados. Para los Maorí representa una nueva vida, etapa, crecimiento, renacer, armonía y conexión profunda con la tierra. Para los Célticos, el triskel o espiral triple describe la vida en la tierra, el más allá y la reencarnación gracias a su línea continua que sugiere la fluidez del movimiento en el tiempo. Este símbolo es usado para balancear a cada individuo y potenciarlo para la creación de cosas grandes.

Este viaje cultural donde el ritmo de las energías se dibuja en las siluetas de cada una de las piezas; una serie de fusiones que cobran vida en forma de joyas en plata y plata con baños en oro de 24k; una reinterpretación del trabajo de los artesanos de diferentes culturas materializado en joyas que le permiten a cada mujer expresar su feminidad y creatividad en su cotidianidad. La colección #7 se cuenta en 17 diseños únicos.

Como plus para el medio ambiente Aysha usó para esta colección plata reciclada de radiografías y desechos de la industria electrónica, los cuales por medio de un tratamiento los purifican y refinan para obtener plata de mejor calidad.

Las joyas para esta diseñadora colombiana son su verdadera pasión. Es como ella ve el mundo, que es multicultural, porque ha crecido entre la cultura colombiana y pakistaní. Este año hará parte del Vogue Talents Corner en Colombiamoda y hará parte del programa Moda Viva de Artesanías de Colombia.

Los aretes que tiene la modelo son Chumbes Inga. Son tres figuras una debajo de otra y cada una tiene un significado. La primera habla del vientre de una mujer. La segunda es la unión en donde todo sucede. La tercera habla del vientre de un hombre y finalmente la última significa familia. Aysha cuenta las historias que son tradición en las culturas que visitó por medio de sus joyas.