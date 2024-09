Lázaro Sánchez presentó su colección en NYFW: “Mi equipo colombiano es brillante”

El diseñador venezolano Lázaro Sánchez dejó huella en el New York Fashion Week AM con su más reciente colección, Young Queens Otoño 24-25. Reconocido por haber vestido a Miss Universo y a otras destacadas figuras del mundo de la moda, Sánchez se destaca por su capacidad para crear y por el respaldo de un equipo colombiano que ha sido clave para materializar su visión en la pasarela.

Presentada en un escenario tan imponente como un yate de lujo frente a la Estatua de la Libertad, su colección es un símbolo de resistencia y esperanza. Con una paleta de colores que evoca la naturaleza, la pasión y las riquezas de su Venezuela natal, cada pieza es una expresión de libertad, un mensaje que Lázaro Sánchez ha hecho suyo, apoyado siempre por el talento de profesionales colombianos en cada fase del proceso creativo.

Lázaro Sánchez también ha trabajado con reinas de belleza de su natal Venezuela. Fotografía por: Instagram

¿Qué te inspiró a crear la colección “Young Queens”?

Esta colección nace del deseo de que cada mujer sea reconocida por su fuerza interior y su belleza deslumbrante. Lo que visten refleja esa esencia, y qué mejor manera de imaginar tal belleza que en una reina joven, segura de sí misma, capaz de conquistar cualquier espacio que pise. Esa es la mujer latina: imparable, luchadora y llena de confianza.

¿Cómo ha sido trabajar con un equipo de talento colombiano para llevar tu visión a la pasarela de Nueva York?

Mi equipo es extraordinario, y el hecho de que sean colombianos crea una sinergia fascinante. Son brillantes. Entre los tres, transformamos las ideas que voy imaginando. Como diseñador, tengo un sinfín de visiones sobre lo que quiero para mis colecciones, y ellos aportan ese toque especial, permitiendo que mi visión no solo se materialice, sino que llegue a la mayor cantidad de personas posibles.

¿De qué manera los colores y materiales de la colección evocan las riquezas y la naturaleza?

Como buen latino, me encantan los colores vibrantes: magenta, verde lima, oro, rojo. Estos son los tonos del Caribe, que vemos en nuestra vida diaria, en una fruta, una flor o algo tan sencillo y magnífico como una mariposa.

¿Qué significa para ti haber presentado tu colección frente a la Estatua de la Libertad, un símbolo tan poderoso?

Alcanzar este punto no ha sido fácil. Estar frente a la Estatua de la Libertad te hace sentir que vas en la dirección correcta, como si ella susurrara al oído: “sigue adelante”. Es la tierra de las oportunidades y cada puntada que doy reafirma ese camino.

¿Qué rol han jugado los profesionales colombianos en las diferentes etapas de la creación de esta colección?

Cuando comienzo, mis clientes me expresan sus ideas y deseos, y a partir de ahí fusionó esas visiones con mi propia inspiración. Después de todo lo que implica crear un vestido, lo más emocionante es cómo mi equipo logra plasmar en imágenes la idealización de la mujer de Lázaro Sánchez cada temporada. En esta ocasión, esa mujer es Young Queens: una joven poderosa, hermosa y llena de seguridad.

Cuéntanos de la preparación para estar en el Hawaii Fashion Show

Nunca había estado en esta parte de los Estados Unidos, y me emocionó conquistar a un nuevo público con cada una de mis creaciones. Sé que pocos diseñadores latinos han tenido la oportunidad de presentarse en ese espacio, lo cual me dio un poco de nervios, pero estoy convencido de que amarron mis piezas tanto como lo hicieron las chicas que las vieron en el New York Fashion Week.

¿Cómo has logrado equilibrar la tradición de la moda con elementos innovadores que te han permitido consolidar tu presencia internacional?

La tradición está en cada puntada. Aunque me encanta innovar, sigo fiel al trabajo manual, a esa vieja escuela que honra la costura minuciosa. Uso las mejores telas, patronajes perfectos, y eso es lo que me ha distinguido siempre: belleza, elegancia, pero con mi toque personal, que convierte cada pieza en una joya, digna de mis Young Queens.

¿Qué impacto esperas que tu colección “Young Queens” tenga en la industria de la moda?

No sé el impacto que pueda tener, pero lo que sí sé es que me ha abierto nuevos horizontes y ha fortalecido mi nombre en una industria tan compleja y competitiva como esta.