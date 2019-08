Lencería para novias: qué usar en la noche de bodas

Redacción Cromos

Elegir la ropa interior es tan importante como la elección del vestido de novia, aunque en ocasiones no la vean tus invitados. Debes tener en cuenta la que mejor se adapte a tú estilo y la que te haga sentir cómoda. El confort y la comodidad son la tendencia de esta temporada, por esto es importante que los patines no marquen el cuerpo, los bralettes sean de copa blanda o los brasieres sin varilla.

Aunque no se vea, la ropa interior juega un papel muy importante en nuestra postura. Esta ayudará a definir y moldear la figura. Si no es de la talla o material adecuado podrá marcar partes de nuestro cuerpo que no queríamos resaltar. Si tienes dudas para elegir la lencería adecuada, presta atención a los consejos que traemos para ti.

-Elije ropa que se adapte a tu cuerpo. Lo bueno es que hoy en día hay toda clase de estilos y formas, solo hay que buscar la ropa interior que mejor te quede y no dejen marca. La mejor opción será los culottes, son cómodos y tienen ese aire se sensualidad ideal. Así que evita las tiras muy delgadas y asegúrate que sea la talla adecuada.

-Si tienes un vestido de novia con la espalda descubierta, un bodie te vendrá bien ya que requerirás algo de ajuste en la parte de los senos.

-El encaje nunca dejará de ser el 'must have' de la temporada, pues no hay un tejido más romántico que ese. Bien sea con diseños florales o geométricos es un tejido inspira sensualidad, pues su textura y el efecto de luz que tiene sobre la piel es el adecuado.

-El blanco ya no es exclusivo para las novias, hay quienes son más arriesgadas y buscan su ajuar íntimo en crema, azul claro, palo de rosa e incluso en negro. Pero sin duda el nude lleva un par de años estando en el radar, este color cubre sutilmente la piel y crea un ambiente seductor. Las transparencias te sorprenderán a ti y a tu pareja.

-Para las que las varillas no son lo suyo, están los bralettes, pues son cómodos, delicados y románticos. Su variedad en diseños hace que haya uno para cada personalidad.

-Sí te gustan los flecos, vuelos y boleros, seguramente te gusta la ropa interior más clásica. La ventaja de estos conjuntos es que da luz y movimiento a la lencería, transmite suavidad y confort, por lo que sin duda te sentirás más segura.