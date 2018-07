Look del día: dos pintas sacadas del closet de mi novio

Catalina García/ @catagarciac_

La ropa masculina me gusta tanto que soy feliz usándola. ¡En serio! Es cómoda, su silueta se adapta fácilmente y brinda estilo a cualquier look. Tres razones suficientes para ir al ropero de mi novio y crear atuendos diferentes e inesperados.

A continuación les dejo dos ejemplos:

Rayas rojas a lo Freddy Krueger

Encontré esta camiseta de rayas rojas de Koaj en mi closet, seguro mi novio la colgó allí por equivocación.

Antes de devolverla, pensé que si la combinaba con leggings negros comprados en el centro de Cali, chaqueta de cuero de Zara, botines en velvet también de Zara y sombrero de Falabella, el resultado sería bien interesante.

A mí me encantó, encontré la comodidad que siempre busco y él me dijo que a partir de hoy, su camiseta de rayas rojas le gustaba más.



Foto: Cortesía Catagarciac_

¡Verde que te quiero verde!

Un día mi novio dijo que esta camiseta ya no le quedaba “¿la quieres?”, me preguntó. Por supuesto que sí, no dudé ni un segundo en heredar esta prenda básica de algodón.

Es ideal para combinar con todo. Esta vez la usé con un pantalón a la cintura de delgadas rayas blancas y tenis clásicos Adidas.

Para brindar un toque de rebeldía, doblé las mangas un par de veces. Este truco además de ser cool y darle un aire fresco al look, logra que la camiseta parezca de mi talla. Terminé el look con chaqueta de jean y mochila tejida.



Foto: Cortesía Catagarciac_

Para más consejos de moda visita: Catagarciac_