Look del día: faldas de jean a la rodilla, clásico de clásicos

Catalina García/ @catagarciac_

Llega el domingo con planes a los que no podemos faltar. La pregunta que ronda en la cabeza es repetitiva, ¿qué me pongo? A continuación, te ayudamos a resolver con consejos prácticos para tener un look del día ganador.