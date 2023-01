Los cortes de pelo bob más glamurosos

El pelo corto es práctico pero también muy sofisticado, y aunque no todas se atreven, estos cortes son perfectos para quienes quieren un cambio de look que dé dinamismo y juventud con un toque de elegancia.

¿Quieres tener un peinado más chic? Estos cortes te dan presencia y personalidad y son ideales para hacer un cambio radical porque es difícil que salgan mal. Estas son algunas de las ideas que puedes tener en cuenta cuando de cambiar de look se trata. Como decía Coco Chanel: “Una mujer que se corta el pelo está a punto de cambiar su vida”,

French Bob

El french bob es perfecto porque es favorecedor, elegante, no pasa de moda y es muy femenino. El bob es el corte base de casi todos los peinados de pelo corto, y el francés es un corte que es largo hasta la mandíbula, con fleco o capul recto o asimétrico según tu gusto o la forma de tu rostro, y así se logra un look con textura, cuerpo y estilo.

Blunt bob

El corte bob más refinado y pulcro es el blunt bob. Es para personalidades que quieren verse profesionales, es un corte glamuroso y bastante más clásico y tradicional. Es un corte bob, en el que va más largo en la mandíbula también, pero sin capas, va totalmente recto y y por eso sirve que vaya arreglado o planchado. Es importante el cuidad del peinado, pero si quisieras darle ondas también lo puedes hacer, con crema de peinar y con un secado ligero.

Lob

El corte lob gana su nombre porque es un corte resultado de long y bob. Es decir, un corte bob más largo. Este sí que es sofisticado, no puede ser más largo de la clavícula, y te da mucho estilo. Puedes usarlo totalmente recto para verte muy elegante o agregarle capul o fleco cortina para que sea más móvil y sofisticado.

Midi con capas

Puedes dejarte crecer el pelo un poco más, si es que prefieres que no sea tan corto. Es un punto medio perfecto para usar a la altura de los hombros, con mucho estilo, es femenino pero moderno. Te recomendamos que las capas sean desgrafiladas, con eso no queda pesado y es un poco más actual. No se recomienda llevar el fleco recto, sino cortina o degradado.

