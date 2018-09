"Los hinchas me llaman 'lesbiana' por tener el pelo largo": futbolista del Arsenal denuncia discriminación

Redacción Cromos

Para muchos críticos, el fútbol es un espacio en el que se reafirman estereotipos machistas. Las recientes confesiones del español Héctor Bellerín confirman esta idea. "Me llaman 'lesbiana' por llevar el pelo largo", dijo el catalán a la revista The Time.

El extremo no solo es conocido por su potencia y su entrega en el campo. También, por fuera de los estadios, es un verdadero ícono de la moda. Sus pintas innovadoras son foco de atención para los tabloides británicos, que procuran incluirlas en la sección Sociales, espacio dedicado a las estrellas de la farándula.

Lamentablemente, esta situación ha jugado en contra del defensor. Algunos aficionados se aprovechan de sus gustos para matonearlo durante los partidos y a cualquier hora del día con mensajes en su Twitter o Instagram."Los aficionados son muy ofensivos. La mayor parte de los insultos me llegan online, pero otros se escuchan en el estadio. Me llaman 'lesbiana' porque llevo el pelo largo y después siguen con otros muchos insultos homófobos. Cuando juego mal, la situación se vuelve insostenible", sostiene Bellerín. "Ya me he acostumbrado, pero puede hacer daño. Cada tanto te lleva a meterte en líos. El problema es que los aficionados tienen una idea de cómo un futbolista debe vestirse, cómo debe comportarse y cómo debe hablar", denuncia el ex del Barcelona, quien advierte que "si te comportas de forma distinta, te conviertes en una diana".

En la nota, Bellerín aprovechó para hacer una reflexión sobre la discriminación en el fútbol. Según él, el mundo del balompié no está preparado para que los futbolistas salgan del closet. “Cuando sucedió en el rugby, los fans respetaron su decisión. Pero en el fútbol la cultura es diferente. Revelar que uno es homosexual puede ser muy desagradable, especialmente para los jugadores de un equipo rival", manifestó.