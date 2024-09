Makeup no makeup: 5 ideas de maquillaje natural que están de moda en 2024

El makeup no makeup sigue siendo una tendencia en auge en 2024. Este estilo busca realzar la belleza natural de manera sutil, simulando que no se lleva maquillaje, aunque se utilicen diversos productos para lograr un look fresco y cuidado.

Ideas de maquillaje natural para el 2024

Si te encanta la idea de verte impecable sin parecer que llevas mucho maquillaje, aquí te traemos cinco ideas de maquillaje natural que están en tendencia este año.

1. Piel luminosa y ligera

El foco del makeup no makeup siempre es la piel. Este año, la clave es conseguir una piel luminosa y fresca, utilizando bases ligeras o cremas con color que unifiquen el tono, sin cubrir por completo.

Opta por productos con acabado dewy, que aporten ese brillo saludable sin parecer grasoso. También se puede mezclar un poco de iluminador líquido con la base para lograr un efecto más radiante.

2. Cejas naturales y definidas

En 2024, las cejas siguen teniendo protagonismo, pero de una manera mucho más natural. Se lleva una ceja definida, pero sin estar demasiado pulida. Para lograrlo, utiliza productos como geles transparentes o lápices que imiten los pelitos de la ceja sin que se vean muy marcados. La clave es mantener la forma natural, peinarlas hacia arriba y rellenar solo donde sea necesario.

3. Colorete en crema para un efecto sonrojado natural

Los rubores en crema son perfectos para este estilo de maquillaje, ya que se integran fácilmente en la piel, proporcionando un toque de color muy sutil. En 2024, la tendencia es colocarlo en las mejillas de forma ligera y difuminada, logrando ese efecto de “rubor natural” que parece que acabas de salir al sol o que te has sonrojado de forma natural.

4. Párpados apenas maquillados

Los ojos en el makeup no makeup siguen siendo sencillos. Las sombras en tonos neutros como beige, rosados o dorados suaves son ideales para aportar profundidad sin cargar el párpado.

Una buena opción es usar sombras en crema que se mezclen fácilmente y proporcionen un brillo sutil, casi imperceptible. A esto se le puede sumar una capa ligera de máscara de pestañas para abrir la mirada sin perder la naturalidad.

5. Labios hidratados con un toque de color

Para los labios, la tendencia este año es mantenerlos hidratados y con un toque de color. Los bálsamos con color o los glosses ligeros en tonos rosados, nude o melocotón son la mejor opción para un efecto natural. El objetivo es que los labios se vean jugosos y saludables, sin un acabado demasiado brillante o pigmentado.

El makeup no makeup es ideal para quienes buscan un estilo fresco y moderno en 2024. Con estos cinco trucos, puedes conseguir un look natural pero cuidado, perfecto para cualquier ocasión. Anímate a probarlo.

*Contenido generado con asistencia de la IA.