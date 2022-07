El 27 de julio a las 9:00 p.m. se presentará en Colombiamoda la colección Maluma x GEF, una pasarela que contará con transmisión en vivo online.

Gef, la marca colombiana se unió a Juan Luis Londoño, Maluma; uno de los artistas latinos más exitosos a nivel global, para anunciar el lanzamiento de la colección Maluma x Gef.

Esta colaboración con el famoso cantante fue una invitación que le hizo la marca a él y a su fundación El Arte de los Sueños, y un porcentaje de las ventas de la colaboración será destinado a su causa y funcionamiento. La fundación es un proyecto que el artista y su familia crearon desde 2016 con el propósito de formar, a través del arte, a adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Los colores de Maluma x GEF

La marca ha denominado las dos tendencias como Dopamine Dressing y Positivismo Radical, y no es filosofía, buscan referirse a los colores energizantes y vibrantes que suben el estado de ánimo. La colección tendrá looks en los que se destacarán joggers, hoodies, t-shirts, chaquetas, shorts y accesorios versátiles como, bolsos y gorras; prendas con una onda urbana, utilitaria y preppy con protagonismo del denim, y totalmente genderless.

Todas las prendas estarán elaboradas con telas y procesos sostenibles, una premisa clave para la marca y sus estrategias de cuidado del medio ambiente.

Maluma x GEF presentará su colección en Colombiamoda 2022

Al preguntarle por la colaboración con Gef, Juan Luis Londoño, Maluma, expresó: “Para mí era muy importante sentirme conectado y ser parte del proyecto con la marca es muy emocionante. Al final del día, vinimos del mismo lado y queremos poner el nombre de nuestro país en lo más alto. Todo me encanta, de verdad todo me parece muy bonito, pero lo más especial es que mi Fundación El Arte de los Sueños está involucrada, realmente esto lo hacemos por los niños, por la ciudad y las nuevas generaciones, yo creo que esa es mi parte favorita”. La evolución de la carrera artística de Maluma lo ha llevado a explorar otras áreas afines a su estilo de vida, no en vano, ha sido embajador y codiseñador de diferentes colecciones con firmas de lujo.

Maluma, una muestra éxito y talento juvenil

Maluma es uno de los artistas musicales más influyentes de la escena internacional, con un total de veintiún éxitos #1 en el Latin Airplay de Billboard, con más de cien millones de fans activos en todas sus redes sociales. Actualmente, Maluma realiza su gira Papi Juancho, Maluma World Tour 2022 que incluye multitudinarios conciertos en México, Estados Unidos y Europa, entre otros.

¿Quieres ver la pasarela por streaming?

La pasarela se llevará a cabo en el marco de Colombiamoda, pero también se transmitirá en directo vía streaming por la página de la marca: Gef.co y su perfil de Instagram @geffrance y las plataformas digitales de Colombiamoda.