Mercedes Campuzano, la diseñadora que ha revolucionado el mercado de los zapatos

Redacción Cromos

Mercedes Campuzano, la marca de zapatos y accesorios, fue creada en el 2003 y ahora es reconocida como una de las marcas más importantes del país. Cromos habló con la diseñadora paisa en el mes de la mujer, para conocer los retos que ha enfrentado como empresaria y para entender los pasos que la han llevado al éxito.

¿Cómo mujer qué te dijeron que no podías hacer en tu infancia y tu juventud? ¿Y cómo huiste de esos estereotipos y esas exigencias sociales?

Me considero en este sentido muy privilegiada, crecí con el ejemplo de mi mamá, que fue una mujer que me crió sola y siempre trabajó. Ella siempre fue mi mayor inspiración, mi mejor ejemplo de tenacidad y perseverancia; ese ejemplo en una sociedad machista y patriarcal fue vital para romper paradigmas sobre lo que podía y no hacer. De mi familia, siempre tuve mucho apoyo y motivación.

¿Qué ha sido lo más difícil de lanzarte al emprendimiento como mujer? ¿Qué obstáculos has enfrentado en el camino al éxito?

Hay circunstancias que dificultan, aunque cada vez menos, el emprendimiento femenino, me refiero a las diferentes actividades que desempeñamos las mujeres en nuestro día a día, y que tienen que ver con nuestros múltiples roles, todo lo que en el día a día hacemos las mujeres... Aunque no es fácil atender simultáneamente varios frentes de trabajo con éxito, una mujer tiene la capacidad de no descuidar ninguno y sacar adelante todo con absoluta entereza. Tenemos una capacidad infinita de trabajo y dedicación.

¿Y qué ha sido lo más satisfactorio?

Indudablemente demostrarme que no estaba equivocada cuando decidí emprender este proyecto, es la revindicación femenina, porque finalmente lo que yo hago representa a muchas mujeres, no soy la única, y eso me da un lugar privilegiado en la opinión, para romper paradigmas y mostrar que somos capaces de lograr lo que nos propongamos, incluso en el universo empresarial.

Me hace muy feliz también el hecho que mis hijas crezcan en un entorno que les demuestra a partir del ejemplo, que ellas pueden ser lo que quieran; María, por ejemplo, mi hija menor, es una atleta muy destacada, le encanta el deporte, Helena en cambio, es actriz, y yo soy su principal seguidora.

¿Qué características has necesitado cómo persona para abrirte espacio en la industria de la moda y mantenerte vigente?

Esto lo digo siempre y continúo enfatizando porque realmente lo ha sido todo: perseverancia, disciplina, amor y pasión por lo que hago. Es clave saber desde el principio, que, como toda cosecha, debemos sembrar, y en mi caso la siembra ha sido una escucha atenta a mi consumidora, al mercado, al sector, para poder resolver necesidades reales, hablarles de manera cercana y luego de eso ver los frutos de una trabajo honesto, constante y resiliente. La vigencia lo da, por supuesto, la evolución, la capacidad de adaptación al cambio y la investigación…Nunca, nunca, podemos creer que ya sabemos todo, incluso más importante que eso, es saber que a veces hay que desaprender e iniciar de nuevo, sobretodo hoy con tantas evoluciones tecnológicas.

¿Como empresaria te has chocado con el machismo?

Una mujer, sea o no empresaria, en algún momento se tuvo que haber chocado con el machismo, es una actitud interiorizada y aprendida a través de muchas generaciones. Como empresaria, claro; no obstante, creo firmemente que hoy los roles se han igualado en términos de participación, respeto y ayuda al emprendedor.

¿Hay algún sacrificio que hayas tenido que hacer para crecer?

Esto podría ser un sacrifico para muchas personas, y es que no he tenido una vida social muy activa, no solo soy empresaria sino también mamá de dos niñas, de 11 y 9 años. Invierto mucho tiempo en mi familia, en mi trabajo y en hacer deporte. No he tenido muchos espacios sociales, yo lo veo como una elección consciente y un estilo de vida diferente, nada más.

¿Qué consejo le darías a otras mujeres que quieren lanzarse al emprendimiento o están arrancando?

El mercado y las redes sociales pueden engañarte mucho, llevarte a poner tu foco en donde no es. El producto o servicio será exitoso, antes de una buena narrativa, fotografía o buen instagram, si y solo si resuelve la necesidad de muchas personas. Siempre cuestiona primero el porqué de tu negocio, identifica los dolores, testéalos rápido, lanza el producto sin estar perfecto y lo vas mejorando a la marcha. La perfección en la etapa inicial del emprendimiento puede convertirse en tu peor enemigo. Claramente la perseverancia es el ingrediente principal de todo proyecto

¿Para ti cuál es la clave para alcanzar el éxito?

Hablar de éxito es relativo, se ha convertido de alguna manera en un factor de presión inhibidor del talento, la creatividad y la intuición, el propósito de todas las personas es diferente, y es una decisión muy personal. El éxito es un objetivo particular y dependerá de cada una, de sus intereses, gustos y objetivos; en fin, de las causas que las motiven a sacar adelante sus ideas.