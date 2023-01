Moda Dopamina: ¿vestir de colores nos hace sentir mejor?

Muchas personas cometemos el supuesto pecado de solo vestir a diario de colores oscuros, especialmente de negro, o solo tonalidades neutras, sin saber que el usar ropa de color puede cambiar la vida, o al menos el estado de ánimo, y es ahí donde aparece un término que ha ido cogiendo auge recientemente, la moda dopamina.

Así afecta la moda en tu estado de ánimo

Hay algunas personas que experimentan algo curioso, cuando visten de tonos apagados tienden a sentirse de la misma manera, es decir, un estado de ánimo más bajo de lo normal y como si fuera una especie de refugio o mecanismo de defensa.

Pero el Equipo de Contenido Clínico de TherapyChat dice que “el color posee una gran importancia psicológica y repercute y expresa nuestro estado anímico, así como la manera que tenemos de sentir y reflejar nuestras emociones”.

A veces las emociones que sentimos cada mañana al escoger lo que nos vamos a poner son las que deciden, entonces puedes hacer el ejercicio de pensar en qué colores llevabas ese día en el que no te sentiste muy animado o animada en la oficina. Ten presente que “toda nuestra imagen comunica, muchas veces no nos damos cuenta de todos los detalles que transmitimos con nuestros looks pero hasta los colores que usamos hablan de cómo nos sentimos ese día y del mensaje que queremos transmitir”, dice la estilista Alba Roces a Vogue.

¿Por qué se habla de moda dopamina?

Hablando en términos de tendencias, en las últimas temporadas la industria ha impuesto llevar looks muchos más coloridos que en épocas pasadas, aquí lo que se busca es aumentar los niveles de dopamina, conocida también como la molécula de la felicidad, que es la responsable de dar una sensación de bienestar, también regula los estados de ánimo y da motivación día tras día.

Entonces se habla del fenómeno moda dopamina: que es vestirse para el estado de ánimo que se desea tener. En TherapyChat mencionan lo siguiente: “cuando nos vestimos con un determinado color, tendremos una sensación física asociada a un estado emocional determinado. Cada tonalidad y forma de combinar los colores, influirá, a su vez, en nuestra autoestima y en nuestro autoconcepto y tendrá un gran impacto en nuestra imagen y personalidad”.

“Si intentamos pasar más desapercibidos, buscaremos de forma inconsciente colores que no llamen mucho la atención”, dice Roces haciendo referencia a esas elecciones que tal vez inconscientemente tomamos. Mientras que “si vestimos de tonalidades más coloridas, tenderemos hacia una actitud más proactiva”, agrega la experta.

¿Entonces se recomienda vestir colorido? Los psicólogos de TherapyChat explican: “a nivel fisiológico, liberan en nosotros sustancias como adrenalina y serotonina, que nos proporcionarán energía y un aumento de la sensación de felicidad”.

Sin embargo, no se trata de hacerlo al azar: “Es importante vestir con aquellos colores que creamos que reflejan cómo nos estamos sintiendo. Este hecho generará una congruencia entre nuestro aspecto físico y nuestro estado emocional, de tal forma que, a nivel psicológico, la comodidad en la congruencia entre lo que sentimos y lo que expresamos favorecerá que nuestra autoestima sea más elevada y que nos sintamos mejor con nosotros mismos”, puntualizan en la plataforma psicológica.