Moda a tu alcance: en video mostramos cinco looks usando una chaqueta de cuero

Catalina García/@catagarciastyle

Esta prenda es de las mejores compras que uno puede hacer ¡De verdad! Además de durar un montón, es muy versátil, elegante y, al mismo tiempo, algo informal. Podría asegurar que sirve para cualquier ocasión.

Me fascina usarla porque brinda una esencia rocanrolera a mis looks. Y, como me gusta tanto, les dejo cinco propuestas diferentes.

¿Cuál es su look favorito?

