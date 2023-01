Modelo de 58 años se quitó los zapatos en el desfile de Valentino en París

La casa italiana Valentino participó de la semana de alta costura de París, uno de los desfiles más importantes de la moda mundial, sin embargo, en el desfile para presentar su colección Primavera- Verano 2023 ocurrió una caída de la modelo Kristen McMenamy en el Puente Alejandro III.

Puedes leer: A sus 56 años, Salma Hayek seduce con espectacular vestido transparente

El video ha recibido casi 7 millones de vistas en Twitter y en las redes sociales como Tiktok e Instagram está siendo viral, así mismo los comentarios no se hicieron esperar.

La reconocida modelo se tropezó durante el show de la marca Valentino luego de manifestar constantes problemas con el uso de sus zapatos en el desfile. La veterana modelo se ha caído en pleno escenario y sin escatimar gastos se ha quitado los zapatos, se ha levantado y ha desfilado con ellos en la mano.

Puedes leer: Así es la colección de alta costura de Haider Ackermann para Jean Paul Gaultier

En la ocasión, la modelo llevó su icónica cabellera platina, unos guantes del característico rosa de la marca y un ceñido vestido strapless.

“Este video me hace nunca querer comprar zapatos de Valentino”, escribió una usuaria en el video que se volvió viral.

Un usuario de Twitter comentó: “Por la expresión de su cara, me doy cuenta de que probablemente ya les dijo que los zapatos no le quedaban bien y le hicieron ponérselos de todos modos para que éste fuera el momento. No tienen ni idea de cómo los desfiles de moda pueden ser un infierno entre bastidores”.

Los fans de la modelo han criticado a la casa de moda italiana por brindar zapatos que son una molestia para caminar en el escenario y que ninguna modelo debería usarlos en ese contexto. Muchos cuestionaron la elección del zapato a la modelo y otros aplaudieron la reacción de la celebrada musa quien terminó el desfile con las miradas puestas en ella.

A pesar del icónico momento, McMenamy publicó una foto de su look de pasarela en Instagram y pareció burlarse del incidente, el cual ya tiene más de 14 mil me gusta.

Quién es Kristen McMenamy, la modelo que se cayó en la pasarela de Valentino

Según la revista Vogue, la modelo nació en Pensilvania en 1964.

Es hija de una enfermera y de un ingeniero químico, nació en el seno de una familia numerosa y católica estadounidense.

En los años 90 ocupó el título de modelo andrógina y de belleza extravagante. Lo cual le dio para trabajar con varias marcas internacionales y norteamericanas.

Kristen McMenamy también probó suerte en el cine y en el teatro, pero no tuvo tanto éxito como en las pasarelas.

Contrajo matrimonio con el fotógrafo Miles Aldridge con quien tuvo tres hijos.

Según la revista de la moda, Vogue, Kristen es fuente de inspiración para los fotógrafos más aclamados del planeta.

Puedes leer: J Balvin impactó al desfilar en falda en la Semana de la Alta Costura de París