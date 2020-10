Kenzo Takada, falleció ayer en París a los 81 años dejando un poco huérfano al mundo de la moda. El diseñador japonés, que siempre será recordado por su elegancia y sus característicos estampados florales, ha muerto a causa de Coronavirus.

El creador japónés, que se retiró en el año 1999, gozaba de un buen estado de salud pero no ha podido superar las complicaciones derivadas del temible virus, a causa del que llevaba varios días ingresado en el Hospital Americano Neully-Sur-Seine de París, ciudad en la que llevaba instalado desde la década de los 60 y dónde consiguió su sueño de triunfar en el mundo de la moda.

Felipe Oliveira, director creativo de Kenzo - firma que pertenece al grupo LVMH desde 1993 - en la actualidad, se ha despedido del modisto a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje: “Con gran tristeza me he enterado del fallecimiento del Sr. Kenzo Takada. Su asombrosa energía, bondad, talento y sonrisa eran contagiosas. Su espíritu afín vivirá para siempre. Descanse en paz, Maestro”.

Te puede interesar leer: ¿Cuáles son las posturas ideales en el embarazo?

El portavoz oficial de la firma señalaba, además, que “el creador japonés nunca ha dejado de celebrar la moda y el arte de vivir”. Con Kenzo y su personal, sensible y elegante concepto de la moda - fue de los pocos que elevó la moda oriental a la categoría de alta costura - se va un creador único que, pese a llevar retirado 21 años, nunca dejó de ser considerado como uno de los grandes modistos de la época dorada de la alta costura.

Kenzo nació en 1939, después de conseguir su titulo en la academia de moda Tokio’s Bunka Fashion Collage, en Paris dónde desarrolló su trabajo y se posicionó como diseñador con fama internacional.

La muerte del diseñador causa una ola de homenajes

Personalidades políticas, amantes de la moda y amigos del diseñador japonés Kenzo le han rendido homenaje este lunes en su país natal, el día después de su fallecimiento en Francia a los 81 años como consecuencia del covid-19.

"Es un momento muy triste (...). “Queremos expresar nuestras más sinceras condolencias por la muerte de Kenzo Takada, embajador del arte y la cultura de nuestro país en el mundo entero”, según ha declarado el portavoz del gobierno, Katsunobu Kato.

Por su parte, la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, ha compartido por Twitter su “respeto ante su increíble talento”.

Medios locales recogían también las declaraciones de Junko Koshino, una amiga de Kenzo con quien compartió en los años 50-60 la misma escuela de moda en Tokio y que declaró que “todavía no se creía su desaparición”.

“Le pedí por favor que se cuidara. Que no saliera. Y me dijo, no te preocupes. Tendré cuidado con el virus”, afirmó la diseñadora.

También se ha unido al homenaje la escuela de moda Bunka Gakuen de Tokio, resaltando que el célebre antiguo alumno era una fuente de inspiración para los jóvenes talentos.

También puedes leer: Sofía Vergara es la actriz mejor pagada del mundo

Su muerte ha sido igualmente muy comentada por sus fans en las redes sociales japonesas. “Me encantaban sus estampados florales y sus perfumes. Gracias por todas las cosas maravillosas que me ha enseñado. Maldito coronavirus”, escribía un usuario de Twitter.

“Estoy impactado... Sus colores me inspiraban”, decía otro usuario. “Odio el coronavirus, me ha robado tantas cosas”. En plena Fashion Week de París, su desaparición ha provocado un aluvión de homenajes en el mundo de la moda.