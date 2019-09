Musical de "El diablo viste a la moda" llegará a Chicago con música de Elton John

EFE

Un nuevo musical basado en The Devil Wears Prada, la película de Hollywood protagonizada en 2006 por Meryl Streep y Anne Hathaway, se estrenará en un teatro de Chicago el próximo año con música compuesta por el inglés Elton John.



El Teatro James M. Nederlander, donde se estrenará la obra el 14 de julio de 2020, informó este martes que la versión musical de la película estará sobre su escenario por lo menos hasta el 16 de agosto del próximo año, antes de trasladarse posteriormente a Broadway.



Además de las creaciones de Elton John, que ha compuesto gran cantidad piezas para musicales como El Rey León y Billy Elliot, la obra contará con la letra de la cantautora Shaina Taub y libreto del escritor Paul Rudnick, conocido por los guiones de las películas In & Out (1997) y Sister Act (1992).



La directora será Anna D. Shapiro, actual directora artística de la Compañía de Teatro Steppenwolf y, según el Chicago Tribune, impulsora de que la obra se vaya a estrenar en Chicago antes que en la capital mundial de los musicales, Broadway.



La obra estará basada en la misma historia de la película en la que Meryl Streep interpretaba a Miranda Priestley, personaje inspirado por la prestigiosa editora de la revista Vogue, Anna Wintour.



La otra gran protagonista es Andy Sachs, la ingenua ayudante que sufría las extravagantes exigencias de su despiadada jefa, la malévola editora.



La nueva obra de teatro musical es la evolución más reciente de la historia, que tiene su origen en la exitosa novela del mismo nombre de 2003, escrita por la autora Lauren Weisberger.



Weisberger fue asistente personal de Wintour años antes de escribir la novela, basada en sus experiencias trabajando en la prestigiosa revista de moda bajo la atenta mirada de Wintour.



Los productores del musical indicaron que aún no han determinado quiénes serán las dos actrices principales, pero dijeron al Tribune que pondrán el listón muy alto para estar a la altura de la novela y la película.



La cinta de Hollywood, en la que actuaban además Emily Blunt y Stanley Tucci, se convirtió en un éxito a nivel mundial, donde logró en taquilla más de 326 millones de dólares, según datos de Box Office Mojo.



En 2013, Weisberger escribió una secuela, Revenge Wears Prada: The Devil Returns, en la que la editora de la revista femenina Runway y su ayudante reviven su historia de amor-odio.