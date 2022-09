4 outfits básicos y simples para ir a la oficina con lo que ya tienes

Si buscas un outfit para ir a la oficina, a veces basta con sacar prendas de tu clóset y organizarte con lo que ya tienes a la mano. No creas que estas opciones no las has visto, seguro que sí, estas son para los días en los que no quieres pensar mucho y solo aprender a combinar lo que ya has usado antes.

A veces nos parece muy simple y tenemos todo en nuestro closet pero no sabemos cómo combinarlo, y en esto está la clave.

Además, si te ha tocado volver a la oficina, lo que necesitas y seguro estás buscando es armarte de looks y atuendos fáciles y cómodos para verte guapa sin sacrificar el confort. No necesitas salir de compras, pues ya seguro tienes varios básicos en el armario y podrás solucionarlo con estilo.

Saco de sudadera claro con jeans oscuros

Aquí la clave es usar un par de accesorios que te den un look más elegante, unas gafas oscuras, anillos o aretes notorios y así quedarás lista. No te olvides del cinturón que terminará de darle a tu look lo que le falta y combinarlo con unos zapatos formales pero cómodos, pueden ser botas, o estos zapatos planos que favorecen a cualquier look. La holandesa Anouk Yve nos muestra un ejemplo ideal para ir a trabajar. (@anoukyve)

3 outfits básicos y simples para ir a la oficina con lo que ya tienes Foto: Instagram @anoukyve

Tank top y pantalones anchos de pana claros

En este caso es Amalie Moosgaard Nielsen la que nos muestra cómo llevar un tank top y pantalón de pana. Tal vez uno de estos no lo tengas en tu closet pero con seguridad puedes tener un pantalón ancho, que es la gracia de esta silueta. Puedes combinarlo con tenis o con botas o tacones de tu preferencia, es muy versátil.

Un saco negro con jeans y una buena cartera

Aquí la cartera y los zapatos son los que le darán el toque de elegancia a tu look de oficina. No necesitas ir a comprar nada, seguramente con lo que ya tienes en tu closet puedes copiar este estilo de Leia Sfez que por más sencillo, no deja de tener mucho estilo.

Camisa blanca y pantalones negros

Un clásico. Los diseñadores concuerdan en que todos deben tener al menos una camisa blanca en su closet. Aquí la gracia es combinarla con pantalones de tiro alto, usar una cartera elegante y dejar la comodidad en los zapatos. No es necesario completar el look con tacones, pueden ser zapatos planos de tu preferencia y quedarás muy elegante, sin duda.

Un look monocromático

Puedes optar por todo blanco o todo negro, puede ser un suéter cómodo y un pantalón de pinzas con tus botas o zapatos preferidos y un collar que te guste de colores o una cartera. Con esto, tendrás todo lo que necesitas.

