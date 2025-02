Peinados fáciles para cabello liso: 7 ideas originales y rápidas

El cabello liso tiene sus ventajas: es fácil de manejar, se seca rápido y no requiere grandes esfuerzos diarios. Pero, ¿quién no ha sentido que llevarlo suelto siempre termina en un look aburrido?

Afortunadamente, existen peinados que requieren pocos minutos y que pueden cambiar por completo la apariencia sin necesidad de una cita en la peluquería.

7 ideas de peinados fáciles para cabello liso

Desde coletas con un giro inesperado hasta ondas suaves o recogidos chic, estas 7 ideas permiten jugar con el cabello sin complicaciones:

1. Coleta trenza: el clásico con un toque especial

¿Cansada de la coleta básica? Dale un upgrade entrelazándola con una trenza. Es un peinado versátil que combina elegancia con un toque relajado, ideal para cualquier ocasión. Solo necesitas hacer una coleta alta o baja y trenzarla hasta las puntas.

2. Efecto mojado: el peinado estrella de las pasarelas

Si la moda dicta tendencias, el efecto mojado es el rey indiscutible. Aplicar gel fijador en la parte superior del cabello y peinarlo hacia atrás logra un look sofisticado en segundos. Perfecto para eventos formales o simplemente para darle un aire moderno al día a día.

3. Moño ‘top knot’: simple, pero con mucho estilo

El top knot, o moño alto, es un salvavidas cuando el tiempo apremia. Recoge todo el cabello en una coleta alta y enróllalo formando un moño. Fija con horquillas y listo. Puedes hacerlo pulido para un look elegante o dejar mechones sueltos para un toque desenfadado.

4. Baby braids: el toque nostálgico de los 90

Las trenzas finas enmarcando el rostro han regresado con fuerza. Solo hay que tomar dos mechones del frente y trenzarlos hasta las puntas. Se pueden dejar sueltos o sujetarlos detrás con horquillas. Este detalle aporta un aire juvenil y fresco al look.

5. Coleta con cintas: un guiño romántico

Las cintas han vuelto con todo, y usarlas para adornar una coleta es una opción sencilla y encantadora. Basta con hacer una coleta baja o media y atarla con una cinta de tela en lugar de una liga convencional. Perfecto para un toque femenino y chic.

6. Semirrecogido con retorcidos: simple, pero efectivo

Este peinado es ideal para quienes quieren mantener el cabello suelto, pero con un poco más de estructura. Solo hay que tomar dos mechones de los lados, retorcerlos y sujetarlos en la parte posterior con una horquilla. Se puede combinar con ondas para más volumen.

7. Ondas ligeras: movimiento sin complicaciones

Para quienes desean un cambio sutil, las ondas ligeras son la solución perfecta. Con una plancha a baja temperatura o con trenzas nocturnas, se puede lograr un efecto natural y voluminoso en minutos. Aportan dinamismo sin sacrificar la esencia del cabello liso.

Recuerda: la comodidad del cabello liso no tiene por qué ser sinónimo de monotonía. Con estas 7 ideas rápidas y originales, es posible reinventar el look en cuestión de minutos sin necesidad de herramientas complicadas o largas sesiones frente al espejo. Porque, al final, un buen peinado puede transformar no solo el cabello, sino también la actitud.

*Contenido generado con asistencia de la IA.