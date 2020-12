Pierre Cardin: el legado del legendario diseñado francés en la moda

El prestigioso diseñador francés Pierre Cardin, uno de los creadores del prêt-à-porter y uno de los grandes revolucionarios de la moda de posguerra, ha fallecido hoy, en París, a los 98 años, como ha confirmado su familia.

Pierre Cardin siempre tuvo clara su vocación y, sin dudarlo, emigró muy joven a París, donde crearía un imperio y desarrollaría una de las carreras más longevas y exitosas de la alta costura francesa. Ambicioso y muy trabajador, despuntó al lado de otro grande como Christian Dior y, reinventando el concepto de la moda femenina, pronto creó sus primeras boutiques y, al lado de Paco Rabanne y André Courrèges, revolucionaría la industria de la moda de posguerra en el país galo con sus propuestas futuristas, su atrevimiento, su originalidad y su inmenso talento, que pronto le granjearon un enorme éxito.

Te puede interesar leer: Falleció Pierre Cardin, diseñador visionario y empresario polifacético

Pionero al crear su propia marca y montar un imperio de la nada, Cardin no dudó en vender sus espectaculares diseños en los grandes almacenes de la época, “democratizando” la alta costura francesa y desarrollando un innato talento para los negocios, puesto que amasó una fortuna de varios cientos de millones de euros creando franquicias en diferentes países y poniendo todo tipo de prendas y complementos con su nombre al alcance de las masas.

La alta costura parisina siempre había sido exclusiva y sus defensores acérrimos consideraban que debía ser de alta gama, personalizada y sumamente cara. Sin embargo, Pierre Cardin rompió los esquemas. Lanzó colecciones de “prendas listas para vestir”, llevando la alta costura a las clases medias. Esto le generó entonces rechazo y el cierre de las puertas dentro de los diseñadores de la época.

En cuanto a su vida privada, el modisto mantuvo una relación de cuatro años con la actriz Jeanne Moureau, aunque finalmente decidió aceptar su homosexualidad y decidió ser consecuente con su opción sexual y vivir libremente el resto de su longeva vida.

Te puede interesar leer: Pierre Cardin rinde homenaje al vuelo espacial Yuri Gagarin

Culto, sibarita y cosmopolita, el diseñador también fue un reputado hombre de cultura y académico de Bellas Artes en París. Hoy, con su fallecimiento, el mundo de la moda llora amargamente y se viste de luto, porque con Pierre Cardin se va uno de los últimos revolucionarios y uno de los grandes creadores de la alta costura francesa.

El diseñador Pierre Cardin nació en San Biagio di Callalta (Italia) el 2 de julio de 1922, pero el ascenso del fascismo de Benito Mussolini obligó a que su familia se trasladara a Saint-Etienne (Francia) cuando él solo tenía dos años. Más tarde, en 1945, quiso asentarse en París para iniciar su carrera como costurero con el apoyo de Jeanne Paquin y, luego, con el de Elsa Schiapparelli. Y años más tarde trabajó para Christian Dior durante la era «New Look», antes de establecerse en su propia casa de alta costura en 1950.

A finales de la década de 1950, creó su primera colección de ropa masculina, y más tarde diseñó una colección icónica de trajes sin cuello para The Beatles. En 1963, mismo año en que The Beatles debutaron con Please Please Me y With, el grupo adoptó cuatro vestimentas s idénticas: camisa blanca, corbata negra, pantalón de tela y una chaqueta que presentaba un cuello ovalado, figura que se distanciaba considerablemente de los conjuntos formales de la época.