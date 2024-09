¿Qué significa “demure”, el término de moda en redes sociales?

En la actualidad, si quieres estar informado de las tendencias del momento, las primeras fuentes que debes revisar son las redes sociales. Por ejemplo, la tendencia “demure” es viral gracias a TikTok, en la que todos están subiendo videos o audios con la frase “very demure, very mindful, very cutesy”.

Esta red social es la fuente que trajo a la industria de la moda la nueva estética que llegó para remplazar la “coquette”.

¿Qué significa la palabra “demure”?

La palabra “demure” hace referencia a una persona que es reservada, modesta y discreta. Se utiliza para describir un comportamiento o actitud que no busca llamar la atención. Término ha llevado a que muchos expresen la frase “very demure, very mindful, very cutesy”, que se traduce como “muy consciente, muy recatada”.

¿Qué es la tendencia actual “demure” y por qué remplazará a coquette?

“Demure” viene remplazando a la tendencia coquette o, más recientemente, brat. El origen de esta viene de un video publicado por la creadora de contenido Jools Lebron, que mostraba sus maquillajes para ir a trabajar con estas palabras y un toque de humor.

El video acumula 3 millones de likes, supera los 35 millones de reproducciones, cifra que no para de aumentar y que cada vez viraliza más videos de usuarios que han subido contenido diciendo la frase o utilizando audios.

3 prendas “demure” que te unirán a la nueva tendencia de TikTok

Por un buen tiempo la moda estará influenciada por la tendencia “demure”. Ya se ha visto maquillajes y prendas de vestir que son parte de este estilo.

1. Falda midi

Una de las prendas enmarcadas en la tendencia “demure” es la falda midi, que se caracteriza por transmitir un look de bibliotecaria cultivada y misteriosa.

2. Look pulido elegante

Este look entra directamente a la tendencia clean look, pero no solo se trata de los recogidos cuidados, maquillaje natural, sino que también, en términos de moda, se refiere a prendas perfectamente planchadas y de líneas limpias.

3. Calzado demure

Se trata de zapatos que no son el centro de atención, pero que ofrecen comodidad plena, sin dejar atrás el glamour. Un ejemplo: las bailarinas.