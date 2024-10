Rebeldía, lucha e inmortalidad: el origen de la chaqueta de jean

Hace unos días compré por internet una chaqueta de gamuza con flecos en las mangas. Lamentablemente no me quedó. Decidí ir a cambiarla a la tienda física de la marca colombiana donde la adquirí. Me encontré con que no había más referencias. Sin embargo, se abrió ante mis ojos un universo estupendo de chaquetas de jean en promoción. Me deleité con diversas referencias como las oversize, las de mangas bombachas, las de corte clásico, con cuello de lana o con toques metalizados. En resumen, abastecí mi clóset con un repertorio fantástico que me llevó a pensar sobre el nacimiento de la denim jacket. He aquí la historia de una prenda que tiene más de 100 años.

Su origen se remonta más o menos a 1880, cuando Levi Strauss, sí, el creador de la marca Levi Strauss & Co, mejor conocida como Levi’s®, introdujo al mercado una chaqueta de mezclilla también llamada blouse (camisa), diseñada especialmente para los mineros y obreros de la época.

A inicios del siglo XX, este camisón se popularizó no solamente entre la clase trabajadora, sino que los cowboys (vaqueros) la hicieron propia gracias a su resistencia y durabilidad. Llegó la Segunda Guerra Mundial, y con ella la evolución de la blouse a lo que hoy conocemos como chaqueta de jean, autoría también de la casa precursora del blue jean. Si en primera instancia fue la prenda predilecta de los trabajadores, esta protagonista se convirtió en parte fundamental del repertorio de los soldados fuera de combate.

1/4 Total denim: eleva tu look con una chaqueta de jean que tenga algún detalle en el cuello, como un corbatín en el mismo material. Añade una camisa formal, jean y tacones puntilla de un color llamativo. Fotografía por: CROMOS - Archivo Particular 2/4 Chica deportiva: ¿tienes planes al aire el libre, pero no sabes qué ponerte? Saca tu chaqueta de jean y combínala con una sudadera o leggings. Además, tenis con diseño y accesorios como una cachucha o maxi aretes. Fotografía por: CROMOS - Archivo Particular 3/4 Chic y sexy: mixea tu denim jacket con una falda vaporosa, y si es estampada sumarás puntos a tu pinta. Camiseta básica y listo. Te verás estupenda. Fotografía por: CROMOS - Archivo Particular 4/4 Clásica y atemporal: seguramente tienes un vestidito negro en tu clóset. Sácalo y dale un twist casual con una chaqueta de jean. Puedes complementar tu atuendo con tenis o sandalias de tacón grueso. Fotografía por: CROMOS - Archivo Particular Fotografía por: CROMOS - Archivo Particular Total denim: eleva tu look con una chaqueta de jean que tenga algún detalle en el cuello, como un corbatín en el mismo material. Añade una camisa formal, jean y tacones puntilla de un color llamativo.

En la década de los 50, Levi’s diseñó un modelo especial para el actor Bing Crosby: la chaqueta tipo esmoquin. Aquí alcanzó la cúspide de su popularidad y comenzó una nueva era para esta prenda básica. En esa misma década, la actriz Marilyn Monroe terminó por romper cualquier regla establecida para vestir una denim jacket. Marlon Brando, James Dean y Elvis Presley la convirtieron en la insignia de estilismos rebeldes y desenfadados.

En 1967, en pleno apogeo del movimiento hippie, la revolución sexual y social, The Beatles lanzó su disco Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band. En una de las apariciones de la banda, el guitarrista George Harrison usó el modelo Trukcer Jacket de Levi’s, dándole un significado contundente relacionado con los eventos del momento.

Detrás de Harrison vino toda una oleada de artistas que comenzaron a usar la chaqueta de jean como parte de su repertorio diario: Madonna, Cindy Lauper y Lenny Kravitz, por mencionar algunos.

Hoy la denim jacket sigue estando presente en los roperos femenino y masculino. Su diseño va más allá del clásico estilo de Levi’s. La variedad de esta prenda es infinita, y su impacto cultural y significado seguirán siendo inmortales.