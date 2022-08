Las reglas de moda que quedaron en el pasado

La moda es vista como una institución estricta llena de dogmas, sin embargo, en los últimos años hemos visto como la industria y las nuevas generaciones poco a poco la han ido revolucionando, dejando esas reglas tan fuertes en el pasado porque al fin y al cabo solo están para romperse.

Teniendo en cuenta lo anterior, hay diversas reglas anticuadas, desactualizadas y completamente dispuestas a ser cuestionadas en la actualidad, estas son algunas:

Prohibido llevar azul oscuro y negro al mismo tiempo

Esto no tiene sentido, el azul marino, medianoche, y todas sus versiones profundas se alinean a la perfección con el negro, dando una combinación sumamente elegante. Solo debes añadir unos jeans rectos, de corte clásico, con algunos mocasines o botas militares en cuero negro y ya tienes un atuendo perfecto para el día.

Los zapatos deben combinar con el bolso

Al llevar artículos de cuero en tu look se supone que estos deben mantener la misma tonalidad, pero ahora las opciones son diversas e incluso puedes mezclar estéticas, una más deportiva con una más femenina, unos tacones aguja con una mochila de nylon al estilo Prada, por ejemplo. Esto no quiere decir que llevar botas de charol no pueden ir con un bolso del mismo material, solo que ya no es la regla.

Imposible mezclar oro con plata

Lo plateado se lleva un día y lo dorado otro, pues no, los tiempos, así como la música, cambian. Puedes llevar una gran cantidad de pulseras o cadenas al mismo tiempo y mezclar todo tipo de metales, solo déjate llevar por tu personalidad y déjate de reglas del pasado.

Para las fiestas y formalidades es mandatorio el uso de tacón

Si bien la figura queda sumamente estilizada con un par de zapatos de tacón, los planos también se pueden llevar con bastante elegancia, además que no todas las personas saben llevar un stilettos todo el día sin morir en el intento. La comodidad no tiene por qué perderse cuando se trata de esos eventos importantes, escoge unos de un material especial o con detalles especiales.

Debes vestirte de acuerdo con tu talla

Para las personas de talla grande o más voluptuosas históricamente se ha impuesto que lleven prendas holgadas o amplias que jamás destaquen sus curvas, como si se les hiciera una invitación a ocultarse. Gracias a todos los referentes que tenemos en la actualidad, es posible ver que te puedes vestir cómo se te dé la gana sin importar qué tipo de cuerpo lleves, lo importante es que te sientas cómoda contigo misma.

Un solo estampado por look

Si llevas un vestido de lunares es imposible que lo acompañes con otro tipo estampado en tu cartera o zapatos, otra regla obsoleta. El pattern clash es una tendencia que se ha ido consolidando en los últimos años que te permite mezclar florales, con cuadros, con rayas, con lunares y todo lo que te permita tu imaginación.

La ropa de hombre es para hombres y viceversa

Lo social también está in en cuanto se habla de moda, entonces todas las orientaciones e identidades son más que bienvenidas. Si eres mujer y quieres comprar una chaqueta en la sección de chicos lo puedes hacer, si eres hombre y viste una blusa de mujer que te encantó ¿qué te detiene? El sistema binario está mandado a recoger y la fluidez del género es el hoy, mañana y siempre.