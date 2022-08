Rosalía en Bogotá: Looks de hombres y mujeres para asistir al concierto

Rosalía está de gira y llega a su concierto en Bogotá mañana, 31 de agosto en el Movistar Arena, en medio de su Motomami World Tour, cuyos éxitos fusionan el flamenco con ritmos urbanos.

Para este super evento no puedes pasar por alto tu look, pues la Rosalía es uno de los íconos de la moda actuales y además, es una gran oportunidad para divertirte con tu closet. Estos son los looks que te recomendamos.

1. Ante todo, lleva zapatos cómodos

Si vas a ir al concierto de la Motomami, lo más importante es la comodidad. No sacrifiques la experiencia por tu look, y mejor, escoge unos buenos tenis o zapatillas que con seguridad te van a dar confort y te van a permitir bailar toda la noche. Evita plataformas y tacones, el poder de tu atuendo se lo puedes dar con otras prendas.

2. Inspírate en Rosalía y si tu estilo es informal, usa tie dye y shorts

Como en esta super foto, la motomami no siempre aparece con prendas de cuero y sensual, también aparece cómoda y relajada, y este es un look que muchas pueden adaptar. Recomendamos buenos accesorios y maquillaje de colores.

3. Usa un chaleco apretado y unos jeans.

Este super look, además de hacerle tributo a la propia Rosalia, es ideal para chicos que no saben qué usar pero quieren ir a la moda y cómodos. Un chaleco que deje ver la piel y unas gafas de colores como accesorio es la mejor combinación.

4. Usa un tanktop corto y combínalo con mini falda o shorts

Aunque no es el look más cómodo sí el más cool. Si quieres ser más atrevida puedes llevar un tanktop que combine con un tanktop o una chaqueta estilo biker más ancha que la que usas normalmente. La clave es en este caso que la falda sea corta y la chaqueta bastante ancha. Aquí el look de Pernille Teisbaek.

5. Sin dudarlo, lleva pantalones anchos y tops que dejan ver la piel, y exprime toda la moda Y2K de tu closet.

Deja ver la piel, ponte cómoda y saca todo lo que tengas de tu closet para traer el Y2K a la noche del concierto.

6. No tengas miedo de usar transparencias o texturas brillantes

Si quieres brillar, no te detengas, lo mejor es que sigas la silueta de looks apretados en la parte superior, y un look más ancho hacia abajo en los pantalones. Tampoco temas a las transparencias.

Esta es una idea atrevida y no para todos, pero con seguridad estará a la altura del evento.

7. Copia su clásico look negro

Este look es ideal para Bogotá, un saco alto, que deja ver la piel, pero cómodo, con pantalones negros y zapatillas. Combínalo con una cadena grande y déjate el pelo libre, si lo tienes largo, y si no, también. Déjate inspirar por la propia Rosalía.

8. Para los hombres, camisas grandes, bucket hats y canguros

Esta es una super pinta para hombres y mujeres por igual, pero especialmente para aquellos que quieran sus figuras muy anchas. Ideal llevar canguros para guardar lo que necesites.

9.Usa chaquetas anchas, como la Motomami

Para hombres y mujeres es perfecta, ojala de colores vivos y eléctricos.

Se puede combinar con pantalones anchos, sudadera y tenis clásicos. En sus atuendos más sporty la Rosalía sobresale por su onda urbana y casi rapera.

Y si buscas una guía más clara, anota estos tips:

