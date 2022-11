Selena Gomez impone este inesperado color de uñas como tendencia

Para estos últimos meses del año, usualmente miramos las tendencias de Otoño-Invierno que tan popular son el hemisferio norte como una inspiración, si bien el amarillo canario y pastel estuvieron muy de moda en el verano, para este otoño se impone con completa fuerza las uñas mostaza, y una de las celebridades abogadas de esta opción es Selena Gomez, nada más y nada menos.

La estrella pop demostró que los manicuristas y las celebridades le apuestan a esta tonalidad, solo que ella llevó esta alternativa en un contexto poco esperado, la alfombra roja, donde triunfan los nudes, el negro, o incluso el rojo.

Además de los colores mencionados previamente, hemos visto que este año en este tipo de eventos priman también los acabados metalizados o los nail arts extremos que tan en boga han estado recientemente.

¿Cómo llevar las uñas mostaza?

En el caso de Selena Gomez, su manicurista favorito, Tom Bachik, le hizo estas uñas en color mostaza para la premier de su nuevo documental, titulado ‘Selena Gomez: My Mind and Me’, este color va entre el amarillo y el naranja, el nail artist lo denomina sunset yellow (amarillo atardecer), ella destacó esta manicura con un hermoso vestido satinado en morado de la firma Rodarte.

Pero la cantante y Bachik no son los únicos que proponen este amarillo, la manicurista de las estrellas, Betina Goldstein, recientemente publicó en su cuenta de Instagram otra manicura mostaza, solo que ella la bautiza como pumpkin spice latte nail art, haciendo referencia a la popular bebida de Starbucks que arrasa cada otoño.

La propuesta de Goldstein es que este matiz amarillento cubre toda la uña y deja un espacio negativo en la punta, para pintarla de blanco, como si fuera una francesa, pero haciendo alusión a la capa de espuma que se hace sobre el café, una opción interesante si quieres darle un giro a cómo la llevó la intérprete de ‘Me and my Girls’.

Independientemente de cuál sea la opción que prefieras, al revisar estas referencias, es claro que las uñas mostaza son una gran tendencia para lo que queda del 2023.

¿De qué trata el documental de Selena Gomez?

Por otro lado, el documental de Selena Gomez ya estrenó y está disponible en la plataforma de streaming Apple TV. Esta producción habla de su lucha para superar sus problemas de salud mentales y en una reciente entrevista confesó algunos detalles:

“Creo que en los inicios de mis veintes es cuando comenzó a ponerse realmente oscuro, cuando empecé a sentir que no tenía control de lo que sentía, ya fuese algo muy bueno o malo”, expresó la también actriz, explicando que vacilaba entre altibajos maníacos y episodios depresivos prolongados en los que ella pasaba “semanas” en cama.