Sofía Córdoba: "Mi objetivo es aumentar la confianza y potenciar la belleza"

María Angélica Camacho

Sofía Cordoba, está radicada en Chicago, Estado Unidos y es la Fundadora de Sophisticated Personal Shopper. Ha venido al país invitada por el Centro Comercial Multiplaza para prestar asesorías personalizadas.

¿Qué hace por ti un personal shopper?

En términos generales, un personal shopper es un comprador personal de objetos, joyas, regalos, implementos de decoración, tecnología etc; pero en los últimos años éste concepto se ha trasformado y especializado cada vez más en la industria de la moda, enfocándose fundamentalmente en la asesoría integral de cada cliente, pero además, un personal shopper es la persona que te mantiene al tanto de las últimas tendencias, elabora rutas de tiendas, realiza pre-shopping (selección previa de prendas) para cubrir necesidades del cliente, te ayuda a gestionar las compras a los mejores precios posibles relacionándote de forma exclusiva con diseñadores, tiendas, boutiques y centros comerciales.

¿Qué te hizo decidirte por el camino de la asesoría de moda?

Un trago y una conversación con mi esposo al poco tiempo de establecernos en Estados Unidos, recapitulando mi vida me di cuenta que llevaba más de 10 años trabajando en el mundo de la moda desde diferentes aspectos; campañas publicitarias, televisión, eventos de moda, ropa y administración de marcas; siendo honesta, nunca considere que la imagen y el gusto por la moda hacían parte de mi ADN, siempre había considerado mi trabajo como un hobby porque realmente lo disfrutaba, me divertía y apasionaba, pero fue Francisco (mi esposo) quien me hizo dar cuenta que todos esos años de trabajo solo tenían un nombre y se resumían a una palabra “talento”. Esa palabra mágica fue justo lo que confirmó y reafirmó mi amor hacia la moda y la imagen personal, llevándome a Madrid a especializarme como asesora de imagen, personal shopper y creadora de estilos. En agosto del 2013 fundé Sophisticated Personal Shopper (mi empresa). Han sido 5 años de mil satisfacciones, maravillosas experiencias y muchos estilos transformados que tomó vida en Madison (una ciudad pequeña de estados unidos) y ahora ofrece sus servicios en Nueva York, Chicago, Miami, Europa y Colombia.

¿Cuál es el consejo más importante que crees le puedes dar a una mujer al momento de escoger un estilo?

Aléjate de crear una imagen IDEAL que solo te obliga a encajar en estereotipos de belleza, corregir y camuflar defectos que en el fondo no cambian el estilo, la imagen, ni la vida de nadie pues estos solo crean una ilusión visual de corta duración que en realidad sostiene la incapacidad de lograr un estilo que te represente. El verdadero estilo consiste en alinear la esencia y presencia de cada persona permitiéndonos desarrollar una imagen REAL que conecte con nuestras emociones, aspiraciones y propósitos, pero desde adentro, para que el estuche simplemente sea un reflejo trasparente de quienes somos. Si buscas conseguir un estilo que te represente de una manera más fluida y orgánica, te aconsejo trabajar en tres aspectos fundamentales:

Interior: porque tu imagen tiene mucho que ver con lo que sueñas, piensas y llevas por dentro

Cuerpo: porque tu figura es más que un montón de características, formas, colores y volúmenes que encajan dentro de los estereotipos de belleza

Estilo: porque tu forma de caminar, reír, actuar, vestir, preferencia de colores, formas y cortes son elementos que construyen tu estilo de vida y es justamente ahí donde nace la palabra “estilo”, tu estilo refleja todo lo que eres, lo que llevas por dentro y quieres comunicar por fuera. No te esfuerces por ser diferente. ¡Ya lo eres!

¿Qué debemos tener siempre presente a la hora de vestirnos?

Viste y potencia lo que más amas de ti, de tu cuerpo y tu personalidad; si son tus piernas, viste con texturas, colores, cortes y estilos que las resalten; si son tus hombros busca detalles, formas y accesorios que se robe todas las miradas; si por el contrario es tu personalidad, busca diseñadores, marcas, estampados geométricos, frutales, naturales que hagan match con tu forma de ser.

¿Cuáles son las prendas que no pueden faltar en el armario de cualquier mujer y por qué?

Aparte de los archiconocidos básicos, porque esa lección está más que aprendida, te comparto mis esenciales:

Parka militar porque su color combina perfectamente con cualquier prenda

Un abrigo de buena calidad porque puedes lograr outfits casuales, de negocios y formales

Piezas sastre (blazer y pantalones) hechos a la medida en colores neutros porque nunca pasaran de moda y conseguirás armar más de 10 looks con cada prenda por separado

Cualquier prenda en animal print (zapatos, tops, cinturones, carteras, chaquetas, etc)

Un chaleco (largo o por encima de la rodilla) porque es una prenda chic y muy versátil

Joggers en colores neutros porque son ideales para lograr looks casuales y para viajar con estilo

Unas sandalias de fiesta metalizadas (doradas o plateadas) porque van absolutamente con todo

Lencería de calidad especialmente un buen sostén

Una cartera divertida y original, en colores vibrantes porque será capaz de elevar cualquier look a un siguiente nivel

Unas gafas de sol originales, porque son ese tipo de accesorios que con poco hacen muchísimo

¿Quiénes son tus referentes de moda?

En Estados unidos: Olivia Palermo, Zendaya Maree, Danielle Bernstein, Anna Wintour, Iris Apfel.

En Europa: Lisa Hahnbuck, Doina Ciobanu, Carolina Daur, Alexandra Pereira, Tamum Herson

En Colombia: Nina García, Pilar Cataño, Carolina Herrera (Vzla)

Referentes Masculinos: Gianluca Vacchi, Alex Bandia, Maluma

¿Qué estilos marcan las tendencias más importantes de hoy?

A partir de este año la tendencia que se impone y veremos por todas partes son las colecciones y líneas de ropa llamadas HOME WORK WEAR (ropa para trabajar en casa) los códigos de vestir y las tendencias nos llevaran cada vez más a vestir de una manera mucho más fresca, más relajada y natural encaminándonos hacia los nuevos códigos de vestir del futuro. Está predestinado que hacia el 2020 gracias a la progresión que hemos visto y tenido desde el siglo 19 hasta hoy, es que cada vez nos hemos ido relajando más y más pues hemos estado demasiado tiempo siendo o armándonos una imagen que conflictuaba y hacia mucho ruido con quien somos realmente. Tenemos la realidad virtual, la futura desaparición de los celulares, apps, influenciadores que nos invaden y nos hacen vivir una ruptura generacional la cual nos arroja a vivir un cambio de era, estamos pasando de la época del parecer a la época del ser.

¿Cuáles son los looks que todas las mujeres deberían intentar para una ocasión de noche o de día?

Dependerá del gusto y estilo de cada persona, definitivamente para un evento de noche mucho brillo, una chaqueta vintage en lentejuelas o un top en pedrería. Para el día abrigos livianos, en un color de moda como el rojo, fucsia o naranja, sobre faldas midi plisadas o pantalones culottes y una camisa blanca de botones. No te olvides de unos lindos tacones.

Muchas mujeres se frustran a la hora de comprar. ¿Qué tips le puedes dar a las mujeres a la hora de ir de shopping al Centro Comercial? ¿Cómo buscar prendas? ¿Por dónde empezar un estilo?

Antes de salir de compras hacer un repaso del armario para saber que te falta, que necesitas

Salir de comprar con lista en mano subrayando lo importante e indispensable

Fijar un presupuesto para salvarte de hacer compras compulsivas

Un tip que siempre aplico con mis clientas y funciona de maravilla es adquirir más prendas superiores que inferiores para construir un armario 100% versátil, diferente y divertido.

El mejor paso para empezar un estilo es enfocarte en comprar prendas atemporales (que no pasen de moda) en colore neutros que combinen fácil con tus prendas existentes.

¿Cómo aconsejas combinar un outfit con un estilo de maquillaje?

Libertad total, para mí lo más importante es el balance. Mi única restricción, evita combinar el color de tu maquillaje con el color superior de las prendas.

¿Crees que las redes sociales son un buen referente para la moda? Qué consejo le darías a las mujeres a la hora de seguir un estilo.

El nuevo concepto que estamos empezando a vivir en este 2018 es el de Global Local “ser local y ser global” al mismo tiempo, esto quiere decir que seguiremos patrones de moda locales, pero con ideas globales gracias a la comunicación e influencia constante con otras personas alrededor del mundo.

Mi mejor consejo, busca y sigue referentes de moda con los que compartas ciertas características (corporales, personales, profesionales) y lo uses únicamente como fuentes de inspiración, pero siempre conservando tu sello personal.