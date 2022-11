Normalizar el vello corporal en la mujer: conozca a la modelo que derriba tabús

¿Hay algo más atractivo que unas cejas pobladas? Normalmente, las personas hegemónicamente guapas las tienen muy marcadas. Tener un arco encima de los ojos es el sueño de más de uno, al punto que varios se las pintan para contrarrestar la falta de vello.

Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar en la cantidad de pelo que es socialmente aceptado. En hombres casi que está aprobado el que más se tenga (supuestamente, simboliza masculinidad), pero en el caso de las mujeres cambia. Son pocas las que se dejan las cejas pobladas, increíblemente en el siglo XXI sigue siendo un tema tabú.

Sophia Hadjipanteli, la modelo que rompe esquemas

Una equivocación la llevó a abrazar su ceja poblada. Cuenta la leyenda que un día la tiñó de negro y el resultado, en vez de espantarla, le agradó tanto que la convirtió en su sello personal.

Además, Sophia está orgullosa de sus raíces chipriotas, por eso abraza tener una marca que la identifica. Su cuenta de Instagram es una prueba de su belleza que se sale de los estándares.

Sophia y un mensaje que transforma

“Elijo usar mis cejas de este modo por los mismos motivos por los que me peiné en la escuela, porque la única preferencia que importa es la mía. Si algo me enseñó mi infancia es que me encanta ser diferente”, manifestó en una entrevista.

Sus palabras tienen que ver con los constantes ataques que recibe en las redes sociales. Usuarios la critican porque tener una sola ceja.

“Realmente no estoy haciendo esto para mostrarle a la gente que les tiene que gustar (la ceja), lo hago más bien para mostrarle a la gente que pueden seguir con sus vidas teniendo una preferencia”, dijo en una entrevista para la revista Harper’s Bazaar.

Sophia Hadjipanteli es una de las modelos que representa el body positive, un movimiento que busca la aceptación del cuerpo y propone abandonar los arquetipos hegemónicos. Muchas mujeres y hombres en el mundo se ven reflejados en su postura frente a los trasnochados y conservadores cánones de la belleza.