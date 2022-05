¿Qué color de cejas debo usar según mi color de pelo?

Averigua qué color es ideal para tus cejas dependiendo de si tienes el pelo rojo, rubio, castaño, negro o con canas. Foto: Pixabay

Es posible que te tintures el pelo, te hagas mechones o tengas canas y de repente tu color de cejas ya no te convence. Si no sabes cuál es el color de cejas ideal para tu tono de pelo es porque quizás uses el color equivocado.

Te puede interesar leer: Trenzas, mucho más que moda es estilo y personalidad

Y si esto es así, es posible que esto afecte por completo tu estilo y no lo sepas.

¿Cómo elegir el color para las cejas de acuerdo con el color del pelo?

Lo más importante es no dejarte confundir y aplicar una regla de color para resaltar las facciones y no caer en looks demasiado artificiales que no te favorezcan. Si te guías según las reglas cromáticas podrás salir de este aprieto.

Si bien en general el tono de las cejas coincide con el color de tu pelo, las cosas cambian cuando modificamos nuestra apariencia y nos tinturamos el pelo de un tono oscuro a otro mucho más claro, por ejemplo. Si se trata de un pelo negro al rubio, dejar las cejas negras inmediatamente revela que el rubio no es natural y podría verse demasiado artificial.

Color de cejas para cabello rojo

Los tonos rojos son particularmente difíciles para esto, así que podrías cometer muchos errores. Sin embargo, al seguir las reglas de color sabrás que puedes improvisar con dos colores: marrón oscuro. ¡No vuelvas tus cejas totalmente rojas, se verá artificial!

Color de cejas para pelo rubio

Las cejas ideales para las rubias son, sin dudarlo, de color castaño claro, evitando a toda costa los colores demasiado oscuros o más oscuros, no se ven naturales.

Color de cejas para pelo castaño

Las personas con pelo castaño oscuro o claro pueden igualar sus cejas al tono de su cabello, incluso pueden ser muy oscuras y ya no se verá mal. Esto hará que se vean más naturales y frescas.

Color de cejas para pelo negro

Si crees que tu única opción es tener las cejas negras, te equivocas. Puede hacer que tu mirada se vea demasiado cansada si las tinturas. El negro de tintura en general tiende a ser demasiado oscuro, te recomendamos que te quedes con castaño oscuro o marrón.

Color de cejas para pelo canoso

Si tu pelo está totalmente cubierto por las canas o en su mayoría, si tu pelo luce gris, el mejor color de cejas que puedes tener es gris y negro, que se asemeje al tono de las canas, te dará un look juvenil. También sirve si la usas según como era tu cabello antes de canar.

Te puede interesar leer: Canas: ¿Cómo cuidarlas para dejarlas al natural?