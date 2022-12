Uñas arcoíris, la nueva tendencia que impone Selena Gomez

Ahora que oficialmente empezaron las fiestas de diciembre, en términos de estilo buscamos todo lo que llene de brillo y alegría nuestras vidas. Pues Selena Gomez acaba de usar unas uñas que proponen convertirse en una fuerte tendencia para lo que queda del año y lo que se viene del próximo, una opción para quienes quieren algo diferente y más vivo.

Resulta que la actriz le apostó a una manicura muy llamativa, la cual fue la perfecta combinación de un elegante vestido negro y sin mangas de la firma Totême, una pinta que usó recientemente para el brunch Hitmakers 2022 de la revista Variety, el cual tuvo lugar en la City Market Social House.

A través de sus redes sociales, el manicurista de confianza de la estadounidense, Tom Bachik, escribió el siguiente mensaje: “When Sel says she likes them all (Cuando Sel dice que le gustan todos en español)”. Y es que cualquiera ha tenido problemas para decidirse por un solo color en las uñas, pues este estilista cumplió la fantasía de Selena Gomez y le permitió arriesgarse y así llevar varios tonos de esmaltes a la vez.

Para la temporada de otoño – invierno, las personas suelen decidirse por propuestas más sobrias, matices fríos y apagados, como los clásicos negros, café, y tal vez rojo. Pero para esta temporada, lo que proponen los expertos es salirse de la zona de confort e intentar alternativas menos predecibles.

¿Cómo son las uñas arcoíris de Selena Gomez?

En el caso de Gomez, ella ya ha demostrado que le gusta optar de vez en cuando por colores inesperados, como cuando hace unas semanas llevó las uñas en mostaza, para la premier de su nuevo documental.

Para su más reciente estilo, la intérprete de ‘Naturally’ se decidió por una combinación que hace referencia perfectamente al invierno, para ser más exactos, los tonos fríos, entonces escogió esmaltes que iban desde un azul bígaro, al verde menta, hasta el magenta.

La celebridad en esta ocasión llevó sus uñas en una silueta almendrada, que continúa estando muy en tendencia, y para rematar, una capa densa de brillante para ese efecto glossy que tanto se busca en esta temporada.