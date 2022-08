Uñas bubble, la más reciente tendencia en manicuras

Las tendencias en términos de uñas parecen estar cambiando de una forma más veloz, en comparación a la ropa o el maquillaje, entonces prácticamente cada semana escuchamos de una nueva moda, ¿cuál es la más reciente? La manicura bubble.

Traducida al español significa literalmente “burbuja”, entonces, como ya te podrás imaginar, su nombre se debe a que en las uñas se crea un relieve burbujeante, dando una ilusión como si hubiese pequeñas gotas de agua, un efecto mojado y refrescante difícil de resistir en esta temporada del año.

Para quienes suelen seguir de cerca las redes sociales, en especial TikTok o Instagram, es posible ver cómo esta es una de las tendencias más calientes del momento y es que las uñas 3D están en boga, esta es una muy buena opción porque no es nada muy arriesgado, da un estilo clásico, artístico y se acopla a diversos contextos o eventos.

Si cuentas con algunos utensilios profesionales, el resultado no es tan difícil de lograr en casa, solo debes seguir los numerosos tutoriales que están disponibles en línea.

Diversas cuentas en redes muestran detalladamente en que consiste estas uñas de efecto mojado, entre ellas se encuentran las de las artistas @cam.t.artist y @betina_goldstein, expertas en la prometedora tendencia bubble. Betina Goldstein, en su perfil, muestra brevemente cómo puedes hacer este nail art tan espectacular y atractivo.

¿Cómo se hacen las uñas bubble?

Esta manicurista se ayuda con un anillo que funciona como paleta, entonces procede a pintar cada uña con un color neutro, con ese efecto maquillaje que está tan de moda. Luego de eso agrega con un tono dorado, muy sutil, unos pequeños puntos en los que más adelante pone las burbujas. Para concluir, agrega una cantidad generosa de gel constructor en color transparente y va formado una pequeña bolita en cada uno de los puntos, finaliza con la lámpara y el resultado es verdaderamente impresionante.

Algunos tips para cuidar tus uñas:

1. Mucho ojo con cómo te aplicas el protector solar, cremas y aceites

Estos productos químicos son los mayores enemigos de nuestro esmalte si no lo aplicamos del modo adecuado. Recomendamos que las cremas que te apliques en la noche y el bloqueador durante el día sea solamente en la palma de la mano, tocarla lo menos posible con la mano entera y solo con algunas puntas suaves con las yemas de los dedos. Esto evitará que el esmalte se levante y se desprenda o se difumine.

2. Aplicar base antes de poner el esmalte

Es super importante aplicar una base transparente de esmalte, ojalá con vitaminas, nutrientes y antioxidantes para cuidar las uñas, mejorar su flexibilidad, y formar una película protectora antes de aplicar el esmalte.

3. Poner dos capas de esmalte… ¡pero muy finas!

Un secreto casero para que tu manicura o pedicura te dure más sí es poner dos capas de esmalte, pero deben ser muy delgadas, pues si te excedes o aplicas demasiado esmalte es más fácil que salte el color. También, que te salgas de la zona de la uña.

4. Agrega una capa de brillo al finalizar

Esto evitará que el esmalte se vea ‘envejecido’ y así no perderán su look. Y si ya las tienes pintadas y te faltó este paso, limpia con alcohol la superficie de las uñas previamente, o no se adherirá de la forma adecuada y no quedará bien. Las uñas deben estar impecables antes de aplicar cada capa.

5. Si tienes un viaje a la playa, elige colores claros.

Esto te ayudará a que si llegas a perder color o brillo en tus uñas, no sea tan exageradamente notorio. Al revés, podrás combinar muy bien todos tus outfits veraniegos, y si la piscina, el sol o el mar te acompañan, no podrán estropear del todo tus uñas y se notará mucho menos si tienen alguna imperfección que si utilizaras un color oscuro como el negro, azul, rojo, etc.