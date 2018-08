Vans lanza colección inspirada en los cuadros de Vincent van Gogh

Imane Rachidi/ EFE

La colección es una iniciativa en colaboración con la marca Vans que ha revolucionado la tienda del museo en tan solo unos días.



"El objetivo es hacer que la vida y la obra de Vincent van Gogh sean accesibles a la mayor cantidad de gente posible. Al unir sus obras de arte icónicas hemos sacado fuera de los cuadros al pintor para acercárselo al mundo", explicó Laurine van Rooijen, gerente en el museo.



El fabricante busca acercar al artista a jóvenes y adultos con fascinación por el arte con prendas de forma creativa y una línea de ropa y zapatos inspirada en la obra del pintor holandés.



A pesar de conocer los puntos en común entre ambas marcas, Van Rooijen reconoce que el museo no se esperaba "el nivel de interés por todos los artículos" de calzado y ropa que finalmente ha tenido la colección en los visitantes de Ámsterdam.



La inspiración se basó, por ejemplo, en las famosas pinturas del Almendro en flor, Los Girasoles, la Cabeza de esqueleto con cigarro e incluso en el autorretrato de Van Gogh, una de las obras más conocidas del pintor.



Los diseñadores de Vans imprimieron digitalmente la pintura de Van Gogh sobre un material de satén para cubrir las zapatillas, el sombrero o la mochila, entre otras piezas que alcanzan precios de más de 150 euros.



También extrajeron extractos e ilustraciones de algunas de las 700 cartas que Vincent se envió con su hermano Theo y las envolvieron en las clásicas zapatillas del modelo Slip-On.



Cada pieza de la colección también incluirá una etiqueta especial que resalte los hechos históricos detrás de cada pieza de arte de Van Gogh, fallecido en 1890 a los 37 años.



El plan era mantener las prendas en las tiendas por un par de meses, asegura, pero "todo se vendió en cuestión de horas, lo cual, definitivamente, no se había visto antes" en este centro cultural, que también ofrece a la venta botellas, posavasos y otras piezas inspiradas en el arte de Van Gogh.



"Las ganancias se dedicarán a la preservación del legado y la colección de arte de Van Gogh... Para mantenerlo accesible a las generaciones futuras. Desafortunadamente, la colección Vans X Van Gogh está agotada en nuestra web", reza un comunicado en la web del fabricante.



La tienda online pide a sus clientes recurrir a ubicaciones minoristas para obtener algunas de las últimas piezas de esta colección basada en la belleza, el color y la expresión personal del pintor postimpresionista del arte occidental.



"Una nueva colaboración con Vans seguramente sería algo en lo que estaríamos interesados, siempre y cuando siga siendo innovador e inspirador para nuestros grupos objetivo comunes", celebra Van Rooijen.



Van Gogh, quien sufría de enfermedades mentales y cuyo arte no fue especialmente valorado en su época, es considerado a día de hoy uno de los artistas más influyentes a nivel internacional y los visitantes de la ciudad de Ámsterdam esperan a diario largas colas para visitar un museo que recibe a más de 2 millones de personas al año.