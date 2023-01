Vestidos sobre pantalones: la nueva tendencia de 2023 que lleva Jennifer Lopez

La actriz y cantante Jennifer Lopez ha aparecido con una de las tendencias que prometen protagonizar las pasarelas y las calles en la moda de verano de 2023. Esta es la de llevar vestidos sobre pantalones, una tendencia que se llevó durante los 2000 y está haciendo su regreso.

Te puede interesar leer: El truco para un maquillaje natural favorito de Kendall Jenner y Hailey Bieber

¿Cómo usa el vestido sobre pantalones Jennifer López?

La actriz ha utilizado este atuendo para la promoción de su última película, Shotgun Wedding. En una de sus entrevistas lleva un vestido camisero de Michael Kors, el look número 41 de la colección primavera-verano 2023. El vestido se combina con unos pantalones anchos y acampanados, todo del mismo color crema claro, con un abrigo y sandalias de plataforma. Aquí la clave, sin duda, si quiere usarse de manera formal, es que sea un vestido que se confunda con el atuendo de pantalones, casi en forma y en color.

La tendencia de vestidos sobre pantalones para el 2023

Entre las marcas que han hecho lo suyo cuando se trata de apropiarse de la tendencia están: Molly Goddard, que dio a conocer vestidos femeninos y románticos con baggy jeans; Chloé, que por su parte expuso pantalones y vestidos elegantes y minimalistas; y Moschino muy al estilo de la marca, con vestidos y cortes de aire setentero.

Tips para llevar vestido sobre pantalones

Recomendamos usarlo con pantalones ligeros y anchos como los lleva López y como lo han mostrado varias marcas en sus pasarelas de temporadas primavera-verano 2023 y Resort 2023. Se puede llevar con zapatillas deportivas o tenis, o con zapatos altos para algo más formal. No obstante, los tenis no quitarán la elegancia si el look se elige bien y si se usan piezas elegantes y sobrias.

Te puede interesar leer: Consejos para usar blusas en crochet en tu outfit y aprovechar esta tendencia