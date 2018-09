Vuelve la Semana de la Moda de Nueva York

-EFE

Una nueva edición de la Semana de la Moda de Nueva York arranca hoy en la Gran Manzana, donde se espera que los diseñadores consolidados y emergentes más destacados del mundo presenten sus colecciones, en más de 200 variados y originales eventos.



Algunas firmas han decidido sustituir este año los tradicionales desfiles con presentaciones en suntuosas fiestas, como es el caso de Ralph Lauren, que celebrará el 50 aniversario de la fundación de la casa de moda estadounidense con una cena de etiqueta en Central Park.



Se espera que al acontecimiento acudan algunas de las personalidades más destacadas del país, como ya sucedió en el 40 aniversario de la firma, que contó con la presencia del actor Robert De Niro, la actriz Sarah Jessica Parker, y las diseñadoras Diane von Furstenberg, Vera Wang y Donna Karan.



Otras marcas menos conocidas, como Brock Collection, Lela Rose, Tanya Taylor o Sandy Liang buscarán desmarcarse de las pasarlas para presentar sus diseños en el ambiente más relajado de pequeños restaurantes, terrazas o jardines mientras los asistentes degustan champán, vino, o comida exótica. (Ver: Los villanos de Disney se tomarán la semana de la moda de Nueva York.)



Savage x Fendy, la exitosa línea de lencería de Rihanna, ha sido una de las últimas firmas en apuntarse a la Semana de la Moda de Nueva York, y para romper moldes, como acostumbra a hacer la artista de Barbados, no celebrará su desfile en el lujoso Manhattan, escenario de la mayoría de los desfiles. La cantante decidió llevarse la fiesta a Brooklyn, una de las zonas de la Gran Manzana adonde se trasladan los que no se pueden permitir los precios desorbitados de la jungla de asfalto, y que se ha convertido en uno de los núcleos más artísticos e innovadores de la ciudad.



Muchas miradas estarán este año puestas en la firma Kate Spade en el primer desfile que celebra desde el suicidio de su fundadora el pasado 5 de junio, con el que la casa de moda presentará las creaciones de su nuevo diseñador, Nicola Glass, y con el que se espera que se rinda tributo a la modista fallecida.



Otras novedades incluyen el primer desfile de Escada en sus cuatro décadas de existencia de la firma alemana, que ha decidido presentar su nueva colección en el edificio Armory de Park Avenue, un local elegido anteriormente por Tom Ford o Marc Jacobs.



Taoray Wang, Badgley Mischka, Prabal Gurung, Noon by Noor, Naeem Khan, Proenza Schouler, Viviene Westwood, Tadashi Shoji, Jeremy Scott o Longchamp serán otras marcas que presenten sus diseños en desfiles, mientras que otras, como Marchesa, de la exmujer del productos de Hollywood Harvey Weinstein, ofrecen shows accesibles sólo con cita previa.



También estarán presentes en la Gran Manzana firmas hispanoamericanas como Gabriela Hearst, LUAR, Maria Cornejo, Agatha Ruiz de la Prada, Custo Barcelona, Monse, César Galindo o Raúl Peñaranda.



Algunas de las ausencias más marcadas en esta edición de la Semana de Moda de Nueva York son Alexander Wang, Narciso Rodríguez o Kenzo, que decidieron desmarcarse a su manera y presentar sus colecciones en el mes de junio en lugar del tradicional septiembre.