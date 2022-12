Los zapatos planos de plataforma, la tendencia que impone la serie de Merlina

Está claro que la serie del momento es ‘Merlina’, o ‘Wednesday’ por su título original, la menor de los Addams se ha tomado las redes sociales, el que no haya visto su video viral al son de la canción ‘Goo Goo Muck’ de The Cramps seguramente vive debajo de una piedra. Pero no solo eso ha llamado la atención, también el estilo gótico y colegial que poco a poco ha ido imponiendo.

Lee también: Los labios rojos siguen siendo una gran tendencia para las fiestas de fin año

Aquí encuentras más contenidos como este

Zapatos Chunky, la tendencia que impone Merlina

La diseñadora de vestuario, Colleen Atwood, es la responsable de vestir los personajes creados por Tim Burton, es la mente detrás de que las prendas usadas por Jenna Ortega en la serie estén entre las más buscadas en línea.

Al respecto, los zapatos chunky y planos de Merlina son unos de los más apetecidos, se trata de las plataformas Monolith de Prada, un par inconfundible. La firma italiana explica que el nombre de este modelo se basa en la suela gruesa de goma. Este zapato también tiene otras inspiraciones, como el derby, un zapato originalmente masculino, o el accesorio relacionado al uniforme, lo que da como resultado un calzado clásico que combina lo contemporáneo a la perfección.

¿Pero de dónde viene el gusto que genera entre la audiencia? Si bien en los últimos meses algunas personas han migrado por estilos más sencillos y atemporales, los zapatos de plataforma siguen provocando sensación por ser una pieza statement, es decir, que destaca entre la multitud.

Los zapatos de Merlina en el mundo de la moda

Además de los tacones en este estilo, los planos son una fuerte tendencia en la moda que está por venirse, es decir, Primavera – Verano 2023, así lo proponen diversas marcas de lujo. Sunnei presentó un estilo parecido al colegial de la protagonista de esta serie de Netflix, unos zapatos de cordones y plataforma plana con calcetines ejecutivos, falda de tartán larga y camiseta.

Además: Pantone presenta cuál es el color de moda para el 2023

Por su parte, Paco Rabanne trae una idea más extravagante, pues expone unas botas y zapatos ‘bakalas’, como los que tanto se usaron a principios de los 2000. Xang Shia también se una a la tendencia, sin embargo, es una versión más discreta, zapatos con cordones de puntera afilada, perfectos para combinar con cualquier outfit, ya sea con un traje de oficina, o un vestido delicado a todo color.

Este estilo de calzado de Merlina tiene cierto toque de rebeldía juvenil, estos llamados creepers siempre han tenido ese efecto en el guardarropars, eso lo saben muy bien los teddy boys, la subcultura urbana de los ingleses después de la Segunda Guerra Mundial. También conocidos como flatforms, pueden tener diferentes versiones según el estilo que prefiera la personas, como las propuestas de Dr. Martens o algo más sofisticado, según Tod’s o Paloma Barceló.