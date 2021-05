Pablo Escobar “arruinó una generación”: J Balvin en charla con hijo del excapo

El cantante J Balvin, uno de los artistas más escuchados en Spotify y que ha logrado posicionarse en el mercado hispano y anglo habló sobre el narcotraficante Pablo Escobar.

En diálogo con el programa ‘The Daily Show with Trevor Noah’ el cantante colombiano J Balvin habló sobre el lanzamiento de ‘El niño de Medellín’, el documental que se estrenó en Amazon Prime Video, el cual mostró algunos secretos e intimidades del artista paisa.

Trevor Noah, conductor del programa ‘The Daily Show’ del canal norteamericano Comedy Central se interesó por el documental y la vida del artista colombiano, así que lo entrevistó para saber más de uno de los artistas más escuchados en Spotify. Balvin quien se convertirá en padre en algunas semanas habló con el comediante sudafricano sobre la pandemia, la violencia en Colombia y sobre la depresión.

Lo que llamó la atención de varios medios y seguidores, fueron las declaraciones del artista colombiano quien afirmó ser amigo cercano del hijo del narcotraficante Pablo Escobar, Juan Pablo Escobar o también conocido como Sebastián Marroquín.

“Cuando yo crecí, pensando en Medellín, lo único que conocía era a Pablo Escobar”, comentó Noah, sobre la ciudad que vio crecer al artista urbano. En respuesta, Balvin contestó:

“Básicamente, en los ochentas, Medellín, Colombia era la ciudad más peligrosa del planeta. Perdimos muchos familiares, muchos amigos. Y me duele cuando veo niños jóvenes, especialmente cuando estoy en Estados Unidos, vistiéndose con camisas de Pablo Escobar. No saben lo que nos hizo, hizo que todo fuera negativo para nosotros”, aseguró Balvin.

El artista comentó que es amigo de Juan Pablo. “Soy amigo muy cercano del hijo de Pablo Escobar. Y me dijo algo un día que a mí nunca se me olvidará. Me dijo que su padre le enseñó al mundo cómo no hacer las cosas bien. Dijo que él arruinó toda la generación. Le quiero mostrar al mundo la nueva generación. Tenemos artistas, deportistas y mucha gente extraordinaria cumpliendo sus sueños”, dijo el cantante.

Balvin también comentó que le duele que haya personas que vean al narcotraficante como un ‘héroe’ o ‘celebridad’ en las calles. “Me duele cuando veo niños jóvenes, especialmente cuando estoy en Estados Unidos, vistiéndose con camisas de Pablo Escobar. No saben lo que nos hizo, hizo que todo fuera negativo para nosotros”.

Por eso quiere mostrar la cara positiva de la ciudad de Medellín, la cual, muchas veces, es opacada por la historia de violencia “Por eso lo tomé personal. Yo dije que debíamos mostrar el lado positivo y cuán increíble es la gente de nuestro país. Que ya no está en este mundo”, manifestó el reguetonero J Balvin