PowerPaola: "Tengo un lado femenino y otro masculino, me trato de conectar con ambos"

Diana Romero

País: Colombia

Duración: 96 minutos

Director: Santiago Caicedo

Género: Animación

Cinco mil trazos a blanco y negro dibujan la identidad de Paola. Su personalidad híbrida, forjada entre Quito y Cali, sumado a una familia disfuncional y un contexto violento entre los 80 y 90, logran que encontremos en esta historia un espejo de lo que somos: Virus Tropical.

1. ¿Cómo inicia Virus tropical?

Después de c​asi tres años de cogerle el tiro al cómic, de ir​ entendiendo cómo se hacen historietas, un primero de enero me decido a subir una página cada semana de Virus Tropical al blog argentino: Historietas Reales. Se publica por partes con la editorial colombiana La Silueta y tres años después se publica todo completo por Editorial Común en Argentina. Luego con Santiago Caicedo, Carolina Barrera, Enrique Lozano, Adriana García Galán y todo el equipo decidimos volverla un largo animado.

2. ¿Detrás de tu obra autobiográfica hay una catarsis como artista?

Uso mi vida como materia prima para mi obra. Entiendo el mundo y la vida a través de lo que hago y eso es lo que me interesa del arte. El diálogo con el otro, el trabajo colectivo y cómo mi obra ayuda a otras personas a que se conecten consigo mismas. Seguro que hay catarsis, pero me enfoco​ en qué es lo que pasa cuando sale de mí y luego cómo​ se conecta con otros. (También puedes leer: Powerpaola, el grito de libertad en una viñeta)

3. ¿Cuáles fueron los principales retos, como autora y en conversación con Carlos Enrique lozano, al pasar de un formato impreso a uno audiovisual?

Enrique Lozano fue mi primer lector, mi guía​​, ​me acompañó en el proceso de la novela gráfica. Así que me pareció muy natural que él,​ que conocía la historia de primera mano y conocía a los personajes reales, pudiera transformar mi historieta en guión para la película. El guión se fue transformando con los comentarios de todos. Aunque se mantiene muy fiel al libro logró una historia más fluida y orgánica para que funcionará como película.

4. ¿Cómo es la voz que se dibuja en la película?

Yo quise contar la historia como la recuerdo y como la viví, desde mi propia visión. Tengo un lado femenino y otro masculino, me trato de conectar con ambos, no puedo evitar ser mujer. ​ Con el tiempo me he dado cuenta de que cada lector o espectador se ve enfrentado a su propia historia y su propia vida independientemente de su género​ o sexo, eso me emociona.

5. ¿Cómo fue la inmersión al có​mic, un mundo monopolizado por los hombres?

​La verdad no me puedo quejar. Los primeros que me acogieron en el grupo fueron hombres: Joni B, Ernán Cirianni y Nomás. De hecho, me publicaron en Carboncito en Perú los hermanos Amadeo y Renso Gonzales​. Igual algunas revistas y autores fueron más cerrados.

Luego me hice cómplice de muchas chicas, hemos armado colectivos, dibujamos juntas. Hay una nueva generación de mujeres que hacen festivales como Vamos Las Pibas en Argentina o la revista Brígida en Chile.

6. Pasamos de fragmentos en un blog para condensar Virus tropical en un largometraje en el que se puede incluir la triada imagen, sonido y palabra. ¿Crees que el género cinematográfico logra potenciar Virus tropical como novela gráfica?

​Totalmente​. (También puedes leer: Virus Tropical: de blog a libro. De libro a película)

7. ¿Cómo fue el proceso de encontrarle música a tu novela gráfica?

​Era muy complejo usar las canciones originales que salen en la novela gráfica, no teníamos dinero para pagar los derechos de autor, preferimos usar ese dinero para que Adriana García Galán creara una banda sonora desde cero. Me parece que tiene un diálogo maravilloso la música y el dibujo, capta lo punk y tropical.​ Luego tuvimos la suerte de que Amadeo Gonzales y Las Malas Amistades se nos unieran y pudieran compartir sus canciones. Todos son dibujantes y amigos, así que como se darán cuenta el dibujo es parte fundamental de todo el proceso.

Por suerte tuvimos mucha libertad todos al crear.

9. ¿Hay alguna intención detrás del formato a blanco y negro en Virus Tropical?

​El recuerdo y el pasado. El cómic y el serle fiel a la novela gráfica.​

10. ¿Deberíamos contagiarnos con el Virus tropical para liberar el ser?

​Uff, suena muy ambicioso, pero me encantaría que eso pudiera suceder.​

Virus Tropical participó en la más reciente edición del Festival de Cine de Berlín y en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias. Ganó el premio del público a mejor película extranjera en el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires (Bafici) y en el South by Southwest Film Festival (SXSW) en Texas. Fue seleccionada para participar en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, que se llevará a cabo del 11 al 26 de junio.