Presidenta de Croacia, una hincha fiel que costea su estadía en el mundial con su propio dinero

Redacción Cromos

En este Mundial tan impredecible, Croacia fue la gran sorpresa. Por primera vez llegó a la final de la Copa del Mundo de la mano de grandes jugadores, como Luka Modrić, Ivan Rakitić, Mario Mandžukić, Domagoj Vida, entre otros, llevándole alegría a su país, pero en especial a su hicha fiel: su presidenta Kolinda Grabar Kitarovic. (Lea también: Una diplomática conservadora será la primera presidenta de Croacia).

Como buena fan ha asistido a todos lo partidos de su selección, excepto a la semifinal contra Inglaterra, (donde ganó Croacia 2-1 en alargue) debido a la cumbre de la OTAN; y con la camiseta puesta los alentó desde las gradas con los demás hinchas, como una croata más. Las cámaras de retrasmisión la enfocaban específicamente a ella durante la fase de grupos mientras saltaba y celebraba con pasión las anotaciones de su equipo, pero nadie la reconocía. Sólo en el partido de octavos de final contra Dinamarca, se conoció su identidad. Ella, quién estaba rodeada de compatriotas, era nada más y nada menos que la presidenta de Croacia.

La prensa y las autoridades del Mundial quedaron tan asombrados con verla en las graderías y no en el palco, que para el partido que Croacia jugó contra Rusia en cuartos de final, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; la invitó a sentarse en estre privilegiado lugar y a usar sin problema la camiseta de su selección, que vistió orgullo. Feliz y emocionada celebró los goles que notó Andrej Kramarić y Domagoj Vida en los 120 minutos de juego, y, aunque no pudimos verla en los cobros desde el punto penal, donde Croacia le ganó a Rusia 4 - 3; no fue difícil imaginarla saltando con euforía frente al primer ministro ruso, Dmitri Medvedev, y a Infantino.

Y es que romper todo los protocolos es lo suyo. Después de ese partido no dudó en bajar a los camerinos para abrazar y felicitar a cada uno de los integrantes del equipo por el triunfo, y luego celebrar junto a ellos saltando y gritando: "Zovi, samo zovi, svi će sokolovi, Za te život dati!" ("Llama, sólo llama a todos los halcones para darte vida!"). (Lee también: Croacia, de sufrir la guerra a soñar con la final del Mundial).

Pero no es lo único, descontó dinero de su salario por los días en los que no estaría trabajando por asistir al Mundial, ha viajado a los partidos en vuelos comerciales, ha pagado con su dinero las entradas a cada uno de los estadios, el hospedaje, la comida y demás gastos. (Lee también: La presidenta de Croacia regala camisetas de su selección a Trump y May).

Con estos gestos no solo ha impactado a la afición croata, muchas personas al rededor del mundo la han buscado por estos días para conocerla un poco más, tanto así que seguramente el domingo muchos ojos estarán sobre ella y no es para menos, su amor por el fútbol y su selección fue otra de las sopresas que nos dejó esta Copa del Mundo: "Parto para ver la final, no solamente como mujer política y como presidenta, sino como hincha apasionada del fútbol croata y como alguien que ha jugado al fútbol. Desbordo entusiasmo, no sé cómo voy a aguantar hasta el domingo", afirmó a la prensa .