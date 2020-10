View this post on Instagram

📣 ¡REGRESÓ KATZENBACH! Vuelve el maestro del thriller @katzenbachjohn, autor del bestseller #ElPsicoanalista, con una nueva novela titulada #ConfianzaCiega, donde nada de lo que ocurre es lo que parece, ni nadie es quien dice ser. Aquí les contamos de que va esta novela ⬇️👀 📓✍🏼Cuando Maeve desaparece sin dejar rastro, su hija Sloane no se sorprende: si su madre tenía que desaparecer, sólo podía ser en extrañas circunstancias . Sin embargo, esta vez es distinto: al cabo de unos días de la desaparición de su progenitora, Sloane recibe un paquete que esta misma le ha mandado, con varios miles de dólares, la escritura de su casa y un arma. También hay una nota 🗒con las siguientes palabras: Vén delo todo. Quédate la pistola. Practica. Huye. Ahora. A solo dos semanas de graduarse como arquitecta y en medio de esta encrucijada personal, Sloane recibe la oferta de trabajo de un misterioso millonario que quiere construir seis memoriales para seis personas que murieron, de nuevo, en extrañas circunstancias. A medida que Sloane investiga esas muertes, el consejo de su madre se hace cada vez más presente. ¿En quién puede confiar ahora Sloane? ¿Tendrá tiempo de seguir las indicaciones de su madre cuando llegue al final del laberinto que ha ido creando su siniestro empleador? Hoy día de su lanzamiento mundial, ya está disponible en las principales librerías y almacenes de cadena. PREGÚNTANOS POR EL LINK PARA COMPRARLO ONLINE. . . . #megustaleer #megustaleerco #penguin #novedadespenguin #suspenso #katzenbach #queleer #goodreads #johnkatzenbach #thriller #goodreads #novelapoliciaca