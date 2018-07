Salud sexual masculina

Rasurarse o no el vello del pene y otras respuestas sobre el VPH en hombres

Carlos Torres Tangarife

¿Es común el Virus de Papiloma Humano en hombres?

Una persona que alguna vez en la vida haya tenido relaciones sin protección, tiene una probabilidad mayor del 50% de tener el virus. En los hombres es difícil el diagnostico, porque el virus puede ser asintomático. Es decir, el hombre puede ser un portador de virus y nunca desarrollar la enfermedad.

También puede ser sintomático, la manifestación de sus síntomas son las verrugas genitales en el glande, en el cuerpo del pene, en el escroto, en el pubis o en la región perianal. Es muy importante saber que así los hombres no tengan relaciones anales, les pueden aparecer verrugas en esta región. Lógicamente, cuando hay relaciones perianales, es más frecuente su padecimiento.

¿Existen exámenes para detectar el VPH en hombres?

Cuando el VPH es asintomático en el hombre, no hay un examen para hacer el diagnóstico como en la mujer que cuenta con la citología. Cuando es asintomático el hombre no tiene tratamiento. Aquí es valiosa la vacunación, porque es la manera de prevenir el virus. La vacuna, que previene las verrugas, se coloca en los niños de 12 años en adelante y en adultos antes de los 26.

¿Por factores ambientales o de higiene se puede tener contacto con el virus?

El virus no solo se contagia por contacto directo piel a piel, sino que puede vivir en el ambiente, en objetos, en las manos contaminadas, en juguetes sexuales. Un hombre que tenga una lesión verrugosa en el pene, supongamos se toca y luego, cuando va al baño, tiene contacto con el ano al limpiarse. En ese acto tan cotidiano puede estar regándose el virus.

Las manos pueden ser un peligro.

Las manos nunca se consideran un objeto sexual o un órgano sexual, pero lo pueden ser. Las personas deben lavárselas antes y después de tener relaciones. Pocos piensan en esto, puede que lo hagan después del sexo, pero rara vez se las lavan antes (También le puede interesar No soportaba mi fertilidad y así me fue en la vasectomía por EPS).

¿Hay relación entre el VPH en hombres y el cáncer de ano?

El cáncer anal en los hombres que tienen sexo con hombres está muy relacionado con el virus del papiloma. Por eso deberían vacunarse, la idea es que lo hagan antes de los 26 años. En los menores de edad lo ideal es que lo hagan antes de su primera relación sexual. Es decir, antes de que tengan contacto con el virus.

¿Qué recomendación daría a nuestros lectores?

En 20 años de ejercicio profesional, si he visto 5 hombres que me hayan dicho que sagradamente siempre se ponen condón es mucho. Los hombres no se ponen el condón para el sexo oral y deberían usarlo porque este virus también se puede transmitir por esta vía, pues el papiloma también puede ocurrir en la garganta. El condón es para usarlo rutinariamente.

De igual modo, hay que evitar las relaciones de riesgo, si los hombres saben que es una persona que no conocen , es mejor ser más selectivos a la hora de tener una relación. Entre menos relaciones tengas, hay menos probabilidades de contacto con el virus.

La única manera absoluta de evitar el contagio del virus es la abstinencia sexual total, cosa que es imposible, por eso lo ideal es la vacunación, el uso de condón y restringir las parejas sexuales.

Un mensaje para los hombres que hayan detectado verrugas en su pene y todavía no se animen a ir al médico.

Los hombres deben inspeccionar su pene, si ven algo raro, una verruga, una lesión, debe consultar al médico para que lo trate. No son motivo de vergüenza, sí de cuidado. Las verrugas se pueden tratar de muchas maneras, con nitrógeno líquido o a través de una pequeña cirugía para fulgurar la zona afectada, todo depende de la cantidad y de su grosor.

En cuanto a la higiene genital, ¿es mejor dejarse crecer el vello o rasurarlo constantemente?

Rasurarse los genitales es una manera de diseminar el virus, porque si un hombre tiene una verruga en el pubis y pasa la cuchilla de afeitar, se corta esa verruga y esa sangre infectada con el virus se inocula en los poros que quedaron abiertos a raíz de la afeitada.

Los vellos están para proteger, la gente tiene la idea de que el vello es antihigiénico y no es así, lo antihigiénico es no bañarse. Los vellos protegen porque están tapando la piel, lo que hace la cuchilla de afeitar es desproteger la dermis, abre pequeñas heridas que son terreno fértil para infecciones.

¿Su consejo entonces es dejar que crezca el vello, no tocarlo?

Yo lo que recomiendo es que, en vez de rasurarse, si hay mucho vello, se lo pueden cortar con una tijera para que quede más corto. Nunca se debe hacer con cuchilla, porque desprotege la zona y permite que entre más rápido la infección.