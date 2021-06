Revelaciones de ‘El olvido que seremos’ dadas por su director Fernando Trueba

A los 15 años la película El niño salvaje lo marcó tanto que el día que la vio supo que quería dedicarse al cine. El recuerdo de la historia de un médico educando a un niño hoy cobra relevancia porque El olvido que seremos también es el relato de un médico que le enseña a vivir a un menor. Esa conexión explica la razón por la que Fernando Trueba decidió dirigir la adaptación de la obra escrita por Héctor Abad Faciolince.

El ganador del Óscar a Mejor Película Extranjera con Belle Époque (1993) estaba escribiendo un guion cuando recibió una llamada desde Colombia. Después de mucho pensarlo, aceptó hacerse cargo de la cinta que recientemente le dio otro Premio Goya a su larga lista de galardones. En Madrid, armó maletas y con su equipo de realización se mudó a Medellín.

¿Cuál era tu relación con la obra El olvido que seremos, antes de dirigir la película?

El libro para mí era muy cercano y querido, y nunca me había planteado la película hasta que Gonzalo Córdoba y Dago García me lo propusieron. De entrada, me costó un poco de tiempo encontrarle el ángulo. A pesar de ser los dueños del proyecto, ellos me lo pusieron en bandeja para que lo hiciera a mi manera.

Javier Cámara interpreta al médico Héctor Abad Gómez. ¿Por qué escogiste a un actor español?

Héctor Abad Faciolince y yo habíamos tenido una coincidencia inicial: me había dicho que Javier Cámara le recordaba mucho a su padre. Cuando empiezo a pensar en la película, lo primero que siento es ‘¡qué lástima que Javier Cámara no sea colombiano!’. Empecé a trabajar en la audición en Bogotá y Medellín. En un principio consideramos que para el papel de Héctor Abad Gómez debíamos tener a un colombiano. Una de sus características en las fotos familiares a las que accedimos es su alegría, era tremendamente alegre, disfrutaba y amaba la vida. El actor que lo hiciera debía tener esa alegría interior y exterior. En el casting, al final, volvimos a la idea inicial de Javier.

¿Te dio miedo de que su acento antioqueño quedara impostado?

Para Javier fue un desafío, los actores tienen que trabajar el acento. Pasa aquí, en el cine norteamericano, en todo lado. Los documentos sonoros de Héctor Abad Gómez le sirvieron para poder estudiarlo y asimilarlo. Se trataba de hacer el acento de él, no un acento colombiano ni antioqueño.

Tu hermano escribió el guion de la película.

En mi humilde opinión, David ha hecho en el cine español la que considero la mejor adaptación de un libro. No estoy diciendo que es la mejor película, estoy hablando de coger un texto literario y convertirlo en un guion cinematográfico. Yo creo que ese trabajo que hizo en Soldados de Salamina, de Javier Cercas, es un modelo que deberían estudiar los aspirantes a ser guionistas. Por eso mi hermano era la persona indicada para trabajar en la adaptación de El olvido que seremos.

Tráiler 'El olvido que seremos'

Háblanos del reto más grande a la hora de retratar a la familia Abad.

Yo no quería hacer una película política ni tampoco una película sensiblera. Quería que tuviera la personalidad del retratado. Hay maneras de resumirla: es la historia de amor entre un padre y un hijo, es la historia de la Colombia de antes y también es la historia de una educación, de un tipo que enseña a sus hijos en la libertad, les educa con abundante amor, humor y fuera de las correcciones políticas.

¿En qué piensa cuando escucha el nombre Héctor Abad Gómez?

Pienso en un hombre ilustrado, culto y cosmopolita, que enseñó con su propia actitud. Ese aspecto de la educación es muy importante en la película. Esta es la historia de un paraíso perdido por la tragedia. Su armonía se ve rota por la muerte.

Háblenos del próximo proyecto.

Cuando me propusieron El olvido que seremos estaba escribiendo el guion de la que va a ser mi segunda película de animación. La estoy haciendo, no dejé nunca de trabajar en ella. Estará acabada el año que viene. Con mi equipo tenemos todo este 2021 de trabajo. Se llama Mataron al pianista.