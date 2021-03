‘Satan Shoes’, las polémicas zapatillas que supuestamente fabricaron con sangre humana

El rapero Lil Nas X y la casa de moda MSCHF lanzaron el calzado que los enfrentó a la comunidad creyente de Estados Unidos y a la multinacional Nike, que aclaró que no participó en su diseño.

Las Satan Shoes son lo único que le faltaba al dinámico mundo de las zapatillas. Para unos es una brillante idea, para otros una propuesta rebuscada con potencial de éxito en el impredecible mundo de los likes. El rapero Lil Nas X y la empresa de moda MSCHF está detrás de esta edición limitada que se agotó en cuestión de horas. 666 pares a la venta distribuyeron como pan caliente.

Su precio (1.018 dólares) no es lo más sorprendente. Lo que realmente llama la atención es uno de los materiales que componen su concepto. “Aproximadamente seis de nosotros en el equipo dimos sangre”, dijo Nas X.

MSCHF x Lil Nas X "Satan Shoes" 🏹



👟Nike Air Max '97

🩸Contains 60cc ink and 1 drop of human blood

🗡️666 Pairs, individually numbered

💰$1,018

🗓️March 29th, 2021 pic.twitter.com/XUMA9TKGSX — SAINT (@saint) March 26, 2021

La coyuntura que acompañó el lanzamiento de los Zapatos de Satán es el video del sencillo Montero (Call Me By Your Name). Lil Nas X, reconocido por ganar dos Grammy por su canción Old Town Road, no solo desafió a los creyentes con sus zapatillas y el video. También les escribió en redes sociales: “me pasé toda mi adolescencia odiándome a mí mismo por la mierda que predicabas que me pasaría por ser gay. Así que espero que estén enfadados y lo sigan. Quiero que sientan la misma rabia que nos enseñan a hacia nosotros mismos”.

Al tratarse de una adaptación del modelo Nike Air Max 97, la multinacional estadounidense demandó al rapero y respondió a las críticas de varios usuarios en Twitter y Facebook, que protestaron por supuestamente apoyar este modelo. “Existen pruebas de que hay una confusión significativa en el mercado, incluyendo llamados a boicotear a Nike en respuesta al lanzamiento de los zapatos satánicos de MSCH, que están basados en la creencia errónea de que Nike ha autorizado o aprobado este producto”, afirmó la compañía en un comunicado.

“Vi a Satanás caer del cielo como un rayo” es un versículo de la Biblia (Lucas 10:18) que acompaña las Satan Shoes. Un colgante de pentagrama es otro de sus elementos diferenciadores. Cualquiera que se interese por tener unas ya es tarde para tenerlas. Están agotadas.