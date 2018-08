Salud sexual masculina

¿Se puede desarrollar una erección sin tener testículos?

Alberto Ochoa Mackenzie

Diana Torres, uróloga de Profamilia, resuelve preguntas sobre el cáncer que afecta los testículos. La especialista hace un llamado para que los hombres no pierdan de vista los síntomas de esta enfermedad.

Un día el testículo derecho se me inflamó. Fue una sensación extraña y dolorosa, que de un momento a otro puso en entredicho mi hombría. Lo que experimenté se puede comparar a una pelea callejera, en la que el contrincante justo me pega en el punto débil. No supe qué hacer o, mejor dicho, sí supe: imaginarme el peor escenario. Literalmente, una película de terror en una sala de urología.

Ese impacto desnudó mi vulnerabilidad, llegué a pensar en cáncer de testículo. Fui al médico y el urólogo de la EPS despejó las dudas. Realmente estaba sufriendo de epididimitis, una inflamación en uno de los tantos conductos que tenemos los hombres en la zona. Me trató con antibiótico durante dos semanas, por suerte la película tuvo un final feliz.

Si hubiera leído una nota como la que presento a continuación, de pronto habría pensado que tenía una enfermedad distinta al cáncer.

¿Cuáles son los síntomas del cáncer de testículo?

Generalmente aparece una marca que para nada se siente como una bolita. El testículo cambia de consistencia, se empieza a poner duro y grande. Es importante que los hombres no se demoren en consultar, he visto casos en los que han esperado cinco meses para ir al médico. Casi siempre relacionan esta marca con algún golpe. Puede suceder que el tumor en el testículo sea pequeño y rápidamente pase a otros órganos, que por ejempñlo haga metástasis en el abdomen, pero es muy raro que ocurra.

¿Quiénes son candidatos a sufrirlo?

La herencia es uno de ellos, se relaciona entre padre y hermanos. Es decir, hay riesgo en el primer grado de consanguinidad. Este cáncer representa el 1% de tumores urológicos y se presenta entre los 15 y los 40 años. Es de buen pronóstico, en la mayoría de las ocasiones se puede curar, incluso cuando hay recaídas se pueden salir adelante. La clave es consultar a tiempo.

¿Es un cáncer agresivo?

Cuanto se detecta temprano el tratamiento consiste en sacar el testículo. Cuando ya está más avanzado toca hacer quimio o radioterapia.

¿Puede dar en los dos testículos?

Normalmente el cáncer da en un solo lado, aunque hay pacientes que los sufren en ambos. El tratamiento de quimio y radioterapia puede afectar el potencial fértil del hombre. Antes de iniciarlos, si el paciente no ha tenido hijos, debe pedir asesoría para conservar esperma en un banco de fertilidad (También le puede interesar Rasurarse o no el vello del pene y otras respuestas sobre el VPH en hombres).

¿Un hombre con un solo testículo puede tener hijos?

La respuesta es sí y puede desarrollar erecciones, por supuesto si el otro testículo se encuentra en buen estado. Si el hombre tiene un solo testículo no va a perder hormonas, tendrá sus erecciones con normalidad porque sigue produciendo testosterona.

¿Se pueden desarrollar erecciones sin los dos testículos?

Si el cáncer es en ambos testículos toca suplir la testosterona. Sin testículos hay disfunción eréctil, se pierde el vello del cuerpo, la barba, hay más cansancio, perdida de energía y puede dar osteoporosis. Los hombres pueden seguir teniendo vida sexual si se les da hormonas. Esta suplencia es con medicamentos y se suministra de por vida. No está de más decir que si los dos testículos están alterados, el paciente es infértil.

¿Qué consejo les daría a los lectores para que el cáncer no los coja fuera de base?

Háganse el autoexamen, consiste en palpar cuando se estén bañando con agua tibia, para que los testículos bajen. Se colocan una mano en la ingle y con la otra, suavemente, tocan el testículo en ambos lados. El autoexamen debe realizarse una vez al mes. Si hay dolor o algo anormal, deben consultar rápidamente a un urólogo.