5 red flags en el sexo que no puedes permitir en tu relación

Desde hace un tiempo se han vuelto populares las red flags. Este término ha sido clave para que las personas comiencen a identificar malos tratos por parte de su pareja o patrones tóxicos de una persona nueva que están conociendo.

¿Qué son las red flags sexuales?

Si hablamos de la sexualidad, específicamente del coito, identificar estas red flags es determinante, puesto que, por un lado, se puede reconocer cuando alguien está infringiendo el consentimiento sexual; y, por el otro, la persona reconoce si su pareja respeta sus preferencias sexuales y sus no negociables en medio del acto sexual.

5 red flags sexuales

1. Invalidación de preferencias sexuales

Si tu pareja te dice “no cambiemos de postura, a mí me gusta así”, y no toma en cuenta tu opinión, se trata de una red flag. En una relación ambos deben sentirse a gusto y complacidos durante la intimidad.

Si identificas una desigualdad persistente en la toma de decisiones, se trata de desequilibrios en la relación que no deberías ignorar.

2. Intimidad como forma de manipulación

Una de las formas de manipulación en las relaciones sexuales es la comparación con experiencias pasadas, tipo “con mi ex probaba más cosas”. Al hacer este tipo de comparaciones, te está manipulando para que te sientas en la obligación de complacerlo como lo hacía su anterior pareja.

3. Actividad sexual sin consentimiento consensuado

En primera instancia, antes de ser una red flag es un delito, una violación. Las dos personas deben estar de acuerdo en tener relaciones sexuales. Si una persona no lo está, y la otra la obliga por medio de cualquier violencia, está infligiendo ese consentimiento sexual consensuado.

Si te identificas con esta situación, sal de ahí y busca redes de apoyo para hacerlo. No estás sola.

4. No respeta la seguridad sexual

Si te dice “a mí me gusta hacerlo sin condón, porque si no, no siento nada” es una red flag del tamaño de Australia. La seguridad sexual es crucial y no tienes por qué acomodarte a sus preferencias, pues él ni siquiera toma en cuenta las tuyas.

Si no respeta tus decisiones, tampoco le dará importancia a tu seguridad y bienestar.

5. Te genera sentir inseguridad

Una red flag importante: cuando tengas relaciones sexuales, si esa persona te genera una o varias inseguridades, por ejemplo, comentarios relacionados con tu cuerpo, debes hacerlo a un lado. Una persona no tiene por qué opinar de tu cuerpo y menos en la intimidad.