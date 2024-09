7 preguntas para conocer a tu pareja y fortalecer su relación

Llevar una relación de pareja no es fácil, pero tampoco es imposible. Cuando ambas partes se esfuerzan, se posibilitan más las cosas. Antes de buscar ayudas, consejos o tips para fortalecer una relación, primero se debe tener claro si ambos comparten el mismo interés.

Luego comienzan las ayudas externas para fortalecer el vínculo. Por muchos factores, es difícil abrirse por completo con la persona por más que se quiera.

¿Qué le puedo preguntar a mi pareja?

Para conocer mejor a tu pareja es fundamental hacer preguntas, que no solo te van a ayudar a ti, sino a los dos; no se trata de un interrogatorio, es una conversación en la que los dos dan paso a conocer y dialogar temas que no han tocado o han evadido.

Para comenzar y orientar la conversación, te damos una lista de preguntas que te pueden ayudar tanto a ti como a tu pareja. Debes tener claro que solo son una guía porque cada relación es diferente,.

Hablar de la niñez, del sexo, entre otros temas, es fundamental para fortalecer el vínculo de pareja. Fotografía por: Tomadodeinternet

7 preguntas para conocer a tu pareja

¿Qué es lo que más recuerdas de tu infancia? ¿Crees que fuiste feliz en esa época de tu vida?

¿Qué te hace sentir amada o amado en una relación?

¿Cuáles son tus negociables y no negociables en una relación?

¿Cómo te gustaría que habláramos y resolviéramos los conflictos?

¿Cómo ha sido la relación con tu familia a lo largo de tu vida y cómo lo es en este momento?

¿Cuáles son las cosas que te gustan y las que no te gustan en el sexo?

¿Cuáles son tus planes a futuro, tú solo o sola, y cómo ves nuestro futuro como pareja? ¿Cómo lo buscas?

Estas son las preguntas que te pueden guiar. Solo busca un espacio que los haga sentir seguros para tener la conversación, siempre ten en cuenta que sin comunicación no hay relación, y que hay temas necesarios de los que sí o sí es necesario hablar.

Muchos de nuestros comportamientos o traumas vienen de la infancia, por eso es sumamente importante conocer esa parte, establecer límites de ambas partes a la hora de tener una relación que se enfrente a conflictos, o compartimientos que alguna de las partes no este dispuesto a permitir.

Hablar del sexo es fundamental, ahí también hay que establecer limites. No le tengas miedo a estas conversaciones, si ya abriste tu corazón es porque esa persona merece ser escuchada y tú mereces lo mismo, por eso no hay que sentir vergüenza, sino privilegio de vivir esa conexión.