5 señales para descubrir si ya estás lista para comenzar una nueva relación

Comenzar una relación puede ser emocionante y aterrador. Después de una ruptura o un buen tiempo estando soltera, es normal preguntarse si se está realmente preparado para abrir el corazón de nuevo, enrejárselo al otro y ser vulnerable. En esta, te compartimos cinco señales que te ayudarán a descubrir si estás lista para darte la oportunidad de estar en una nueva relación. Es necesario que estés segura, pues es una decisión importante que requiere completa entrega e interés por parte de ambos.

¿Cuándo comenzar una nueva relación?

No se trata de un tiempo aproximado o específico que te asegure que estás lista para una nueva relación, es cuestión de que hagas introspección y te des cuenta si ya sanaste cosas de tu pasado, si te sientes preparada para entregar tu corazón y si estar segura si la persona con la que estás es la indicada.

5 señales para iniciar una nueva relación

Estar lista para una nueva relación no solo depende del tiempo que ha pasado, sino de tu bienestar emocional y mental para abrirte a nuevas experiencias. Escucha a tu corazón y confía en tu intuición.

1. Superaste el duelo de una relación anterior

“Un clavo saca otro clavo”. No, no hagas eso, para comenzar una nueva relación debes haber terminado el duelo de tu relación anterior y sanar en lo posible la mayoría de afectaciones por las que pasaste. Sabrás que ya lo terminaste cuando no añores volver con esa persona o dejes de odiarlo.

2. Encontraste y aceptaste aprendizajes

Muchas personas salen de relaciones y entran a otras muy similares, se dice que estar con la misma persona en diferente cuerpo, y esto pasa porque estás siguiendo un patrón, y la única forma de cortarlo es identificar cuál es el error o problema que se repite para sanarlo y reconocer que ya no puede ser un negociable.

3. Disfrutas de tu soledad

Si no disfrutas de tu compañía y te aterra estar sola, es más fácil que te aferres a una persona, y dependas emocionalmente de ella, que puede no ser la indicada.

4. Has sanado tus heridas y miedos

Primero, es importante aclarar que no vas a sanar en su totalidad porque son cosas que marcan y está bien, lo importante es aceptarlo y tomarlo como aprendizaje, además que hay muchas cosas que sanas dentro de la relación, pero esto no quiere decir que no debas trabajar en ti, todo lo contrario es importante que sanes su mayoría y no solo para tener una nueva relación si no, por tu bienestar.

5. Sabes lo que quieres

Si quieres comenzar una relación es porque ya estás seguro por completo que es lo que buscas y lo que quieres ¿Pregúntate qué quiero y qué puedo ofrecer? Si tienes la respuesta clara es porque ya puedes tar listo.

Todo es un proceso, no te preocupes, o sientas mal si te das cuenta de que todavía no estás listo, lo contrario, reconoce y felicítate por todo lo que has pasado y superado. No te fuerces a nada si no es el momento, no es el momento, tenlo claro. Y, si notas que si lo estás, sabemos que da miedo, pero, permítete sentir, sentir es bonito y nos hace sentir vivos.