Esta es la posición sexual más peligrosa del mundo: podría hasta fracturar el pene

La sexualidad es un terreno donde la exploración y la creatividad son fundamentales para mantener la chispa en pareja. Sin embargo, esta búsqueda de nuevas experiencias puede implicar riesgos si no se toman las precauciones necesarias.

Uno de los casos más preocupantes para los especialistas es una posición que ha ganado fama tanto por su placer como por sus peligros: la vaquera inversa. Médicos alrededor del mundo están alzando la voz para advertir sobre los daños que puede causar, especialmente durante temporadas festivas, donde el alcohol y la euforia suelen potenciar la experimentación en las relaciones íntimas.

La posición sexual conocida como la vaquera inversa, donde la mujer se coloca sentada sobre el hombre, pero mirando en dirección opuesta, se ha convertido en un símbolo de doble estimulación y aventura. No obstante, los especialistas aseguran que esta postura es responsable de hasta el 50 % de las fracturas de pene reportadas en relaciones heterosexuales.

¿Por qué es tan peligrosa esta posición sexual?

El riesgo radica en que la sincronización de movimientos entre las parejas no siempre es perfecta. Esto puede ocasionar que el pene se salga de la cavidad vaginal en un momento de entusiasmo, chocando contra el hueso púbico de la mujer. El resultado puede ser una fractura traumática que no solo provoca un intenso dolor, sino también deformidad y posibles consecuencias permanentes en la función sexual si no se trata a tiempo.

Los médicos, como el reconocido cirujano inglés Dr. Karan Raj, han subrayado que los hombres deben ser especialmente cautelosos con esta posición sexual, especialmente durante momentos de euforia, como las fiestas de fin de año. Según Raj, el consumo de alcohol y la falta de comunicación durante el acto pueden aumentar significativamente los riesgos.

¿Cómo prevenir accidentes en el dormitorio?

La clave para evitar este tipo de lesiones es la comunicación abierta entre las parejas y la atención a las señales corporales. Mantener un ritmo controlado, asegurarse de que ambos estén cómodos y evitar movimientos abruptos puede reducir considerablemente las probabilidades de un accidente. Además, si alguna posición sexual genera incomodidad o dolor, lo mejor es detenerse de inmediato.

Ahora bien, si ocurre una fractura es fundamental buscar atención médica inmediata. Los síntomas incluyen un sonido de “crack”, dolor agudo, hinchazón y hematomas visibles. Ignorar la lesión o intentar tratarla en casa podría agravar el problema, derivando en complicaciones como disfunción eréctil o curvatura permanente.

La pasión no debería ser sinónimo de peligro. Explorar en la intimidad es esencial para fortalecer la conexión con su pareja, pero nunca debe comprometer su salud. Prestar atención a las recomendaciones médicas y priorizar el bienestar mutuo permitirá que sus encuentros sean tanto placenteros como seguros. Recuerde, la comunicación y la precaución siempre serán los mejores aliados en el dormitorio.