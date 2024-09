¿La monogamia está en crisis? Razones por las que seguimos aferrados a lo clásico

La diversificación de las relaciones se ha convertido en un fenómeno. Términos como “relación abierta” y “poliamor” han cobrado relevancia. La primera se refiere a una pareja romántica que tiene la libertad de mantener relaciones sexuales con otras personas, mientras que el poliamor implica un compromiso amoroso y sexual con varias personas simultáneamente.

Aunque estos conceptos parecen estar ganando aceptación y muchos buscan dejar la monogamia en el pasado, la realidad es más compleja. Existe una percepción de que la monogamia no es un concepto saludable, lo que lleva a algunas personas a explorar opciones no convencionales. No obstante, transformar esta curiosidad en práctica real es un desafío.

La podcaster Dedeke Winston y la consejera Sarah Levinson, en entrevista con la BBC, destacan que desde 2016 ha aumentado el interés por las relaciones abiertas y el poliamor, influenciado por factores sociales y culturales, incluida la pandemia. Sin embargo, los expertos advierten que la aceptación de estos estilos de vida aún no es tan amplia.

¿La monogamia está en crisis? Fotografía por: pixabay

¿Qué es la no monogamia?

La no monogamia puede abarcar diversas formas, desde compartir un hogar y finanzas con varias parejas, hasta permitir que uno de los miembros tenga una relación casual durante un viaje de trabajo. Estas relaciones abiertas pueden variar desde tener un pase libre anual hasta acuerdos de “no preguntes, no digas”, donde se permite el sexo fuera de la pareja sin compartir detalles. En el ámbito de las aplicaciones de citas, un representante de OkCupid señaló que, aunque la mayoría de los usuarios busca relaciones monógamas, el interés en relaciones no monógamas creció un 7% en 2021.

Los jóvenes parecen ser los más interesados en explorar estos nuevos modelos de relación. Winston menciona que muchos de sus oyentes, de entre 25 y 45 años, están cuestionando las enseñanzas de su crianza y explorando sus verdaderos deseos. Sin embargo, aunque la mayoría ha fantaseado con ser no monógamos, como participar en intercambios de pareja o abrir su relación, pocos lo llevan a la práctica.

Un estudio canadiense de 2019 reveló que solo el 4% de la población vive en relaciones no monógamas, un dato que se mantiene desde entonces. Levinson sugiere que esta cifra puede estar relacionada con una percepción negativa arraigada sobre estas relaciones.

Consejos para abandonar la monogamia

Para aquellos que desean explorar la no monogamia, Carolina Guzmán, psicoterapeuta, recomienda tener una inteligencia emocional madura y establecer reglas claras que no afecten la autoestima de cada persona involucrada. Además, sugiere considerar la orientación de un psicólogo, quien puede ayudar a desentrañar las motivaciones ocultas que cada individuo pueda tener.

Es crucial entender que estas experiencias pueden ser válidas en tiempos modernos, y es esencial abordar la no monogamia sin prejuicios, respetando las inquietudes de aquellos que expresan el deseo de explorar nuevas dinámicas en sus relaciones.