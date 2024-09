¿Qué hacer si a mi pareja no le gusta el sexo oral, pero a mí me encanta?

El placer que puede ser más rico que la penetración tiene quien lo rechace. Que a uno le guste el sexo oral no significa que los demás piensen igual. Y es muy frustrante cuando esta coincidencia está en tu cama. Es decir: que a uno le guste y al otro no. A mediano y largo plazo, la divergencia puede ser causa de terminación.

Es que ser un equipo, entenderse, también incluye la sexualidad.

Vayamos con una situación hipotética: mi pareja es una maravilla, es buena persona, me respeta, tiene sentido de empatía, humor y se esmera por mejorar sus defectos. ¡Todos sus defectos, pero no su rechazo al sexo oral!

¿Qué hacer?

Hay que analizar si realmente los motivos detrás de la incomodidad tienen que ver con una dificultad con el propio cuerpo y con el sentir placer verdadero. Fotografía por: pixabay

¿Qué se puede hacer? La sexóloga Flavia dos Santos nos guía en este reto en el que muchos lectores y lectoras se ven reflejados.

¿Qué hacer cuando a mi pareja no le gusta el sexo oral?

Es cuestión de gustos y uno no puede forzar una persona a que le guste algo que no disfruta. No te puedo forzar a ti a que te guste una torta de chocolate, si no te apetece, no es algo que va con tu paladar. Entonces, hablando de sexo oral, es un tema de negociar. Si no te gusta el sexo oral, primero hay que entender las razones.

¿Cuáles son las razones más recurrentes para evitar el sexo oral?

Muchas veces puede ser una excusa para evitar una práctica que provoca incomodidad. Entonces hay que diferenciar disgusto de incomodidad, porque sucede con frecuencia que creen que la zona genital huele mal.

¿Se puede adquirir el gusto por el sexo oral?

Si definitivamente la persona no le gusta por las dos cosas (disgusto e incomodidad), se puede educar un paladar, la gente puede aprender a comer ostras y caviar.

¿Y en el caso de que definitivamente no le guste el sexo oral?

Si definitivamente es algo que no se va a negociar, la opción es buscar prácticas placenteras para los dos; la cama siempre va a ser un terreno de negociación y consenso. Tú no puedes poner un deseo a una persona, corresponde negociar siempre. Hay que analizar si realmente los motivos detrás de la incomodidad tienen que ver con una dificultad con el propio cuerpo y con el sentir placer verdadero.

Los beneficios y las precauciones del sexo oral

Si deseas salir de la rutina y explorar nuevas formas de conexión, el sexo oral puede ser una experiencia estimulante que fortalezca el vínculo con tu pareja y te permita disfrutar del placer de una manera distinta. Esta práctica fomenta la comunicación abierta sobre deseos, límites y preferencias, rompiendo barreras y prejuicios que obstaculizan una sexualidad libre y segura.

Aunque no siempre se hable abiertamente, el sexo oral es una práctica común que implica estimular los genitales de tu pareja con la boca, labios y lengua, siempre desde el respeto y el consentimiento mutuo. Al acercarte a este tema con información, podrás enriquecer tu experiencia y llevarla a un nivel más profundo y satisfactorio.

El médico Sergio Alejandro Álvarez, experto en sexología clínica de Profamilia, responde tres preguntas:

¿Cómo excitar más a mi pareja con sexo oral?

Depende los gustos individuales, por lo que una conversación honesta y abierta es la mejor herramienta para iniciar, comprender y satisfacer las preferencias de ambas personas. Sin embargo, existen algunas pautas generales que suelen funcionar como, por ejemplo, hacerle ver a la pareja que se está disfrutando mientras se le realiza sexo oral a través el contacto visual, gemidos o cualquier señal de placer que se tenga en la intimidad de la pareja.

¿La saliva puede sustituir el lubricante?

La saliva puede ser un buen lubricante en momentos específicos. Existen lubricantes que pueden facilitar y estimular mucho más en esos momentos, y hasta volverlos más divertidos como aquellos que tienen algún sabor. De hecho, Profamilia con el fin de promover el placer y la seguridad ha puesto a disposición productos como un lubricante PIEL sabor a durazno.

¿Qué probabilidad hay de contraer una Infección de Transmisión Sexual?

La probabilidad de adquirir una ITS a través del sexo oral siempre está presente. Por esto, se recomienda el uso de preservativos para el sexo oral como el condón. Si después de practicar sexo oral, tu relación sexual incluye la penetración, se debe utilizar un nuevo condón, pues se ha demostrado que la saliva puede aumentar el riesgo de ruptura o deslizamiento del preservativo durante el coito.

Tomar estas precauciones contribuye a disfrutar sin preocupaciones, mantener una experiencia más segura y prevenir Infecciones de Trasmisión Sexual (ITS).