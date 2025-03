¿Por qué las relaciones DADT son las preferidas de los infieles?

Este nuevo vínculo amoroso nace en España y, al igual que el poliamor y otros tipos de relaciones abiertas, ha llegado con fuerza a este amplio mundo del amor.

Este nuevo modelo de afecto es el preferido de las personas que han tenido relaciones fallidas y buscan una libertad de relación sin rendición de cuentas.

Consiste en que una o ambas partes de la relación llegan a un acuerdo: tener la libertad de relacionarse con otras personas, bajo la condición de no hablar sobre el tema.

Tienes la libertad de tener otro vínculo, sea sentimental o sexual con un tercero, y no estás en la obligación de contar lo que haces.

En la relación DADT debes tener un grado de comunicación alto, ya que ambas partes deben aprobar su regla de oro.

¿Qué significa DADT?

En inglés significa don’t ask, don’t tell, que traduce “no preguntes, no digas”.

La sinceridad y comunicación asertiva son clave para que este tipo de relación funcione y no haya inconvenientes entre la pareja principal. Fotografía por: Pixabay

Según Brett Chamberlin, el director ejecutivo de la Organización para el poliamor y la no monogamia ética, en algunas relaciones las personas desean saber dónde está su pareja, con quién y qué hace, pero aquí ese tipo de información no aplica.

Dejar clara la regla de este tipo de relación es crucial para evitar inconvenientes relacionados con la exclusión o el engaño. Aquí la confianza y el respeto es clave para preservar la estabilidad emocional.

¿Qué consecuencias hay en una relación DADT?

Si no se habla claramente desde el principio, puede que uno de los dos se sienta inseguro y dude de la sinceridad del otro.

También existe la posibilidad de fallar en las conversaciones en pareja , ya que al dejar de compartir información de sus experiencias, se podrían reprimir ciertos sentimientos negativos afectando a las partes.

Una comunicación abierta y sincera es esencial para que la relación DADT funcione en el marco de las expectativas, inseguridades y necesidades dentro de la relación.