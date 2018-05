Estreno

Sexy por accidente

Redacción Cromos

Renne es una mujer que odia su cuerpo y que está segura de que su vida sería totalmente distinta si ella fuera hermosa. Un día en el gimnasio se golpea la cabeza y, al despertar, se ve despampanante en el espejo. A partir de ese momento, efectivamente, las cosas empiezan a cambiar. A propósito del estreno de esta película, Cromos habló con Amy Schumer, una de las voces más interesantes de la comedia actual en Estados Unidos.

P: Cuando Renne se pega en la cabeza, todas sus inseguridades se van. Sin embargo, muchas mujeres no logran liberarse de esas inseguridades. Usted, ¿cómo lo logró?

R: Me siento muy bien conmigo misma. Creo que hay una elegancia en tener un cuerpo saludable; por eso, ya no pienso en cómo me veo. También soy afortunada de contar con personas, en quienes confío, que me dicen que me veo bien.

P: Usted peleó para mostrar más piel durante las escenas de sexo, ¿por qué?

R: No quería sentir que nos avergonzábamos de nada, porque me siento sexy. Quería mostrar en la pantalla a alguien con mi cuerpo, sexualizarlo y demostrar que es posible que nos sintamos bien con nosotras mismas.

P: Ha dicho que para usted fue más fácil interpretar al personaje una vez gana seguridad, ¿por qué?

R: Yo soy una intérprete y con el stand up, ante la obligación de pararse indefenso en ese escenario, te acostumbras a sacar toda la fortaleza, a crear un escudo. No quieres parecer vulnerable, así que mostrar la vulnerabilidad del personaje, cuando se sentía tan acomplejada, me costó mucho trabajo.

P: Las historias de humor de su programa producen tanta identificación como incomodidad y esa honestidad es fascinante, especialmente porque vienen de una mujer que ha sido criada en un mundo en el que le han enseñado a ser amable, dulce, políticamente correcta… ¿Cómo peleó contra esas expectativas sociales?

R: Eso siempre ha sido una parte de mí. Siempre he demandado igualdad, incluso siendo una niña. Si me sentía resentida o rechazada, lo decía. Siempre he impulsado a las mujeres hacia la igualdad.



P: En Colombia, los concursos de belleza todavía son importantes, ¿qué opina de los reinados?

R: No sé cómo funcionan en Colombia, pero creo que pueden ayudar a conseguir becas, a empoderar a las mujeres, aunque el primer instinto que uno tenga sea criticarlos.