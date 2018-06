Si quiero una barba como la de Lionel Messi, ¿pueden hacerme implante de pelo?

Alberto Ochoa Mackenzie

La vida con barba vs. La vida sin barba. Si Batman entrara y escogiera seguramente elegiría la primera. Lo mismo haría Superman. No importa que con barba las autoridades los reconozcan con mayor facilidad. La elegirían sencillamente porque es más cool ser barbado que lampiño. No lo digo porque a la mayoría de mujeres y hombres les gusten los hombres con barba. Lo digo porque una buena barba da personalidad y ofrece más posibilidades de looks.

Con barba podemos vivir lampiños, podemos vivir tupidos, con candado, bigote, calvos y con barba…

Una barba siempre estará ahí disponible para hacernos juego con lo que queramos.

Messi, por ejemplo, es una persona con barba y otra sin ella. Cuesta imaginar su versión anterior, la sin pelo, justamente porque la imagen que tiene ahora se superpone con creces. Hoy es un gran jugador con una barba envidiable. No sé si es implantada, si lo fuera importaría poco, pues los hombres también podemos someternos a procedimientos estéticos.

Confieso que soy muy lampiño y, si el genio de la lámpara de Aladino llegara a preguntarme si quiero una barba, le respondería sí, le pediría una como la de Messi, solo que en vez de rojiza la prefiero negra. Pero como los genios y las lámparas no existen, busqué a un experto en medicina para conocer las posibilidades de tenerla si uno tiene alopecia de nacimiento en el rostro.

Según el médico Julio Gil, cirujano plástico de la Universidad de Guadalajara, se puede implantar una barba a través de una operación mínimamente invasiva que necesita cuatro días de incapacidad y protección absoluta del sol.

¿Se puede tener barba si uno es de cara limpia, sin nada de vellos?

Sí, existe un procedimiento de implante capilar, con el que podemos generar una barba entre un 90 y un 95 % igual a una natural. Estoy hablando de una barba densa, completamente poblada, y definitiva.

Si tengo la cara redonda, ¿qué me recomienda?

Hay algunas plantillas estándar, porque no todos los rostros son iguales. Las formas de la barba varían dependiendo de qué tan ancho y largo es el rostro. Siempre tratamos de indicar a los pacientes que respeten unas medidas básicas, que no dejen una barba tan alta, sino que se diferencie el bigote y se vea la curva en las mejillas.

Hay pacientes que quieren que el mentón esté lleno de vellos, hay unos que quieren que en el mentón se vea esa pequeña columna en el medio, con los dos huequitos a los lados. Cuando un paciente tiene la cara muy redonda tratamos de hacer una barba que en la mejilla sea más delgada, que no cubra más de la mitad del cachete hacia arriba porque le da más volumen al rostro y la cara luce más redonda.

¿Y los hombres con facciones finas?

Las personas que tienen la cara más delgada, con un mentón un poco más pronunciado, podemos hacer las mejillas un poquito más altas de la mitad, para que la cara gane volumen y se vea más masculino.

¿Cómo es la operación?

Básicamente transferimos folículos de la zona posterior de la cabeza al rostro. Estos folículos, luego de tres o cuatro meses, comienzan a producir pelo y generan una barba definitiva. Es un procedimiento que se realiza con anestesia local. Dependiendo de la cantidad de folículos que necesite el paciente, puede tomar seis o siete horas. Después los cuidados son sencillos, el paciente debe tomarse un par de medicamentos y asistir a controles, tener un aseo básico y no afeitarse durante un mes.

¿Por qué obtienen los folículos de la parte de atrás de la cabeza?

Los sacamos de esa zona porque es el pelo más grueso que los hombres tenemos en la cabeza y es el que más se parece a la barba. Esta es una zona que en la mayoría de casos nunca pierde pelo, que resiste los cambios hormonales. Tomamos los folículos sanos, que no tengan afección en el cuero cabelludo, no importa si el cabello es lacio o ensortijado, en el resultado final usted tendrá una barba lisa u ondulada, dependiendo de su tipo de pelo.

¿Es doloroso?

El procedimiento no presenta mayores molestias, se hace con anestesia local. Los folículos se extraen con una máquina que agarra uno a uno con un diámetro de menos de 1 milímetro. La incisión no genera demasiado dolor. Se implanta con aparatos especiales que, de igual manera, miden menos de 1 milímetro. No dejan ninguna cicatriz.

¿Hay hombres que dejan de hacerse este implante porque consideran que las cirugías estéticas son para mujeres?

Digamos que todavía hay personas que ven la cirugía estética como una práctica exclusiva de mujeres, percepción que de pronto las aleja de este tipo de procedimientos, pero cada día hay más hombres animándose. Lo vemos en nuestros números año tras año, en nuestra clínica estamos en un 60% de mujeres frente a un 40% de hombres.

¿Quién son aptos para implantarse una barba? ¿Cuál es su costo?

Se la pueden hacer personas que quieran completársela, pueden ponerse uno que otro folículo o pacientes que son completamente lampiños. Un implante pequeño puede estar en el orden de mil folículos; una persona completamente lampiña puede necesitar alrededor de 3.500 a 4 mil folículos.

La cirugía está en el rango de seis a once millones de pesos, todo depende de la cantidad de folículos que necesite. Entre más lampiño sea el hombre, más costoso es porque demanda más trabajo y más tiempo quirúrgico.