Un libro siempre será un refugio infalible contra el exceso de individualidad y la monotonía. Las siguientes recomendaciones ya están en las principales librerías del país.

1. Astropoets, de Alex Dimitri y Dorothea Lasky

Si alguna vez te has preguntado por qué tu amiga géminis no te deja mediar palabra cuando salís a tomar algo, cuándo el «¿Sigues despierto?» que te escribe esa escorpio a las dos de mañana se convertirá en algo más (spoiler: no va a pasar), o cómo es que tu novio cáncer se deshace en lágrimas con los anuncios de pañales, estás en el lugar adecuado.

En estas páginas llenas de grandes dosis de información, consejos, humor, lirismo y poesía, los Astro Poets te ayudarán a leer lo que han escrito las estrellas sobre ti para que lo uses a la hora de lidiar con tus amistades, tu carrera y tu complicada (¡o no!) vida amorosa.

2. Perfectos mentirosos, de Alex Mírez

Jude acaba de llegar a una de las universidades más elitistas del mundo, pero ya se ha dado cuenta que ahí todo se mueve alrededor de las fiestas, los cotilleos y los ligues entre estudiantes. Y que todo eso gira en torno a un trio irresistible: los hermanos Cash. Son vacilones, astutos, pero insoportablemente atractivos y poderosos. Y por encima de todo están acostumbrados a liderar el campus con sus juegos de niños ricos. Lo que no saben es que Jude tiene un plan: sacar a la luz sus más oscuros y perversos secretos, esos tan bien escondidos tras el lujoso apellido Cash.

3. Piensa como un monje, de Jay Shetty

Cuando PIENSES COMO UN MONJE, sabrás cómo superar la negatividad, cómo dejar de pensar demasiado, por qué la comparación mata al amor, cómo usar tu miedo en tu beneficio,cómo aprender de todo el mundo, por qué no eres tus pensamientos, cómo encontrar tu propósito en la vida y mucho más.

En prácticos pasos fáciles de seguir, nos ofrece las herramientas para que consigamos vivir con menos ansiedad y más intención y significado.

4. Simplemente Charli, de Charli D’Amelio

¿Quién es realmente Charli D’Amelio detrás de las cámaras? Por primera vez, Charli está preparada para compartirlo TODO: qué significa para ella su familia, cómo le ha afectado la fama, quiénes son sus verdaderos amigos... ¡y cómo ha conseguido pasar de los haters! Descubre su historia, no te pierdas sus fotos top secret y aprende a brillar siendo tú misma. Porque el verdadero éxito de Charli D’Amelio es seguir siendo... Simplemente Charli.